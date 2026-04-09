        Hatay'da sırt çantasında 8 kilogram gümrük kaçağı altın ele geçirilen zanlı tutuklandı

        Hatay'da sırt çantasında 8 kilogram gümrük kaçağı külçe altın ele geçirilen şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.04.2026 - 10:50 Güncelleme:
        Hatay'da sırt çantasında 8 kilogram gümrük kaçağı altın ele geçirilen zanlı tutuklandı

        Hatay'da sırt çantasında 8 kilogram gümrük kaçağı külçe altın ele geçirilen şüpheli tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, polis ekipleri şüphe üzerine bir motosikleti durdurdu.

        Motosiklet sürüsünün sırt çantasını kontrol eden ekipler, her biri 1 kilogram olan 8 gümrük kaçağı külçe altın ele geçirdi.

        Gözaltına alınan sürücü A.E, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.



        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        İsrail: Hizbullah lideri öldürüldü
        İsrail: Hizbullah lideri öldürüldü
        CHP Ankara İl Başkanı gözaltına alındı
        CHP Ankara İl Başkanı gözaltına alındı
        Ünlülere uyuşturucu operasyonu! 14 kişi için gözaltı kararı!
        Ünlülere uyuşturucu operasyonu! 14 kişi için gözaltı kararı!
        Trump'tan İran'a uyarı
        Trump'tan İran'a uyarı
        İran: 10 maddeden 3'ü ihlal edildi
        İran: 10 maddeden 3'ü ihlal edildi
        Sözlü savaş kızıştı
        Sözlü savaş kızıştı
        Parçaladığı kocasını çöp kutularına attı! Keşifte anlattı!
        Parçaladığı kocasını çöp kutularına attı! Keşifte anlattı!
        Brent petrol tekrar yükseldi
        Brent petrol tekrar yükseldi
        Hobi bahçesi furyasına sert fren
        Hobi bahçesi furyasına sert fren
        Cep telefonlarına zam kapıda
        Cep telefonlarına zam kapıda
        Süper Lig'de son 6 hafta! İşte kalan maçlar
        Süper Lig'de son 6 hafta! İşte kalan maçlar
        Şaşırtan Roseto Kasabası araştırması
        Şaşırtan Roseto Kasabası araştırması
        Çenesinden vuruldu eliyle işaret etti! Katliamdan kaçış!
        Çenesinden vuruldu eliyle işaret etti! Katliamdan kaçış!
        Dünyanın en dar sokağı olarak biliniyor
        Dünyanın en dar sokağı olarak biliniyor
        "Galatasaray'a iyi başlangıç yetti!"
        "Galatasaray'a iyi başlangıç yetti!"
        Hamile sevgilisini öldürdü! Barajın buzunu kırıp içerisine attı!
        Hamile sevgilisini öldürdü! Barajın buzunu kırıp içerisine attı!
        "Jönler dönemi bitti"
        "Jönler dönemi bitti"
        İbrahim Tatlıses'i ziyaret etti
        İbrahim Tatlıses'i ziyaret etti
        Bölgesel istikrar için adres
        Bölgesel istikrar için adres
        Şafak Sezer'in o sözlerini beğendi
        Şafak Sezer'in o sözlerini beğendi

