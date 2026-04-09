Hatay'da sırt çantasında 8 kilogram gümrük kaçağı altın ele geçirilen zanlı tutuklandı
Hatay'da sırt çantasında 8 kilogram gümrük kaçağı külçe altın ele geçirilen şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, polis ekipleri şüphe üzerine bir motosikleti durdurdu.
Motosiklet sürüsünün sırt çantasını kontrol eden ekipler, her biri 1 kilogram olan 8 gümrük kaçağı külçe altın ele geçirdi.
Gözaltına alınan sürücü A.E, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
