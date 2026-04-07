Hatay'da terör örgütü DEAŞ operasyonunda yakalanan 4 zanlı tutuklandı
Hatay'ın Erzin ilçesinde, terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.
Giriş: 07.04.2026 - 21:58
Hatay'ın Erzin ilçesinde, terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, DEAŞ'ın silahlı faaliyetlerine katıldığını belirlediği zanlılarla ilgili çalışma başlattı.
Belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, 4 şüpheliyi gözaltına aldı.
İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
