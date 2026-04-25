Hatay'da vatandaşlara çorba ikram ediliyor

Hatay Büyükşehir Belediyesince hastane önlerinde vatandaşlara her gün çorba ikramı yapılıyor.





Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, mobil yemek tırlarıyla sabah saatlerinde Hatay Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Defne Devlet Hastanesi ve Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi önünde hasta ve hasta yakınlarına çorba dağıtılıyor.



Belediye personelince hazırlanan çorbalar, hastanelere gelen vatandaşlara ikram ediliyor.



