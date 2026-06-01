        Haberler Yerel Haberler Hatay Haberleri Hatay'ın Samandağ ilçesi açıklarında balina görüldü

        Hatay'ın Samandağ ilçesi açıklarında balina görüldü

        Hatay'ın Samandağ ilçesi açıklarında görülen balina, dalıştan dönen dalgıçlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.06.2026 - 13:00 Güncelleme:
        Hatay Dalış Merkezi üyeleri, dalış etkinliğinden tekneyle kıyıya döndükleri sırada Asi Nehri'nin Akdeniz'le buluştuğu noktanın yakınlarında hareketlilik fark etti.

        Suda balina olduğunu anlayan dalgıçlar, bir süre takip ettikleri canlıyı cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.

        Balina daha sonra gözden kayboldu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        8 kişinin öldüğü kazada yürek yakan trajedi!
        Toyota 23 yıl sonra tahtını kaybetti
        4 cana sebep olan sürücü hakkında iddianame! 3 kat hız detayı!
        ABD - Çin çip savaşında yeni cephe
        En çok değer kazananlar ve dibe vuranlar!
        "Babamla ilişkinizi öğrendiğimde..."
        Google’dan sivrisinek ordusu!
        A Milli Takım, Kuzey Makedonya karşısında!
        Tokluk hissi yok! 5 yaşında 90 kiloydu
        İlk çeyrek büyüme rakamları açıklandı
        Arsenal'in final kabusu!
        ABD İran'a, İran Kuveyt'e saldırdı
        Netanyahu'dan Beyrut'a saldırı talimatı
        Gayrimenkulde bayram molası
        İzmir'de Buca Belediyesi'ne operasyon
        Gece Müzeciliği 1 milyonu aştı!
        Dünyanın en iyi gastronomi rotaları belli oldu
        Evlendiler
        İstanbul konserine tepki yağdı
        Ağabey kardeşi silahla taradı... Bir aileye kanlı pusu!
