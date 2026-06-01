Hatay'ın Samandağ ilçesi açıklarında balina görüldü

Hatay'ın Samandağ ilçesi açıklarında görülen balina, dalıştan dönen dalgıçlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Hatay Dalış Merkezi üyeleri, dalış etkinliğinden tekneyle kıyıya döndükleri sırada Asi Nehri'nin Akdeniz'le buluştuğu noktanın yakınlarında hareketlilik fark etti. Suda balina olduğunu anlayan dalgıçlar, bir süre takip ettikleri canlıyı cep telefonu kamerasıyla görüntüledi. Balina daha sonra gözden kayboldu.

