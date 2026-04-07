        Hatayspor-Adana Demirspor maçının ardından

        Trendyol 1. Lig'in 34. haftasında sahasında Adana Demirspor'u 4-0 yenen Atakaş Hatayspor'da teknik direktör Bekir İrtegün "Oyuncularımı eforlarından dolayı tebrik ediyorum. Tekrar puan almak için her maça çıkacağız." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.04.2026 - 17:32 Güncelleme:
        İrtegün, Sarıseki Fuat Tosyalı Stadı'ndaki karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında, uzun bir aradan sonra galibiyet yaşadıkları için mutlu olduklarını söyledi.

        Sezonun diğer maçlarında da galibiyet için çabalayacaklarını belirten İrtegün, "Oyuncularımı eforlarından dolayı tebrik ediyorum. Tekrar puan almak için her maça çıkacağız. Bugün bizim adımıza güzel bir gün oldu. 10 kişiyle net bir skor, herkese moral oldu. Herkesi tebrik ediyorum." diye konuştu.

        Adana Demirspor Teknik Direktörü Kubilayhan Yücel de Hatayspor'u galibiyetten dolayı kutladı.

        İstedikleri gibi bir maç oynayamadıklarını vurgulayan Yücel, "Bugün istediğimiz oyunu sergileyemedik. Çok iyi futbol oynayamadık. Maçın olumlu yönü sadece taraftarlarımızın fedakarca gelip bizleri desteklemesiydi. Ben onlardan da mağlubiyet için özür diliyorum." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

