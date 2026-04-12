Samandağ ilçesinde Paskalya ayini düzenlendi

Hatay'ın Samandağ ilçesinde Paskalya dolayısıyla Azize Tekla Kilisesi'nde ayin yapıldı. Papaz Abdullah Yumurta'nın yönettiği ayinde İncil'den bölümler okundu, dua edildi. Tutulan dilekler eşliğinde mum yakılan ayin sonunda boyalı yumurtalar tokuşturuldu. Ayine, Samandağ Belediye Başkanı Emrah Karaçay da katıldı.

