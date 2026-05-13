Vali Mustafa Masatlı, Hatay'da afet yönetimi konulu programı değerlendirdi:

Hatay Valisi Mustafa Masatlı, 6 Şubat 2023'teki depremlerden etkilenen kentteki çalışmaların ele alındığı programa ilişkin, "Yıkılmış olan bir şehirde, bir dirilişi, acının yerine umudu, diğer taraftan krizden de kalkınmaya giden bir yolculuğun nasıl olduğunu tespit etmeye çalıştık." dedi.



Vali Masatlı, Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi (HMKÜ) Atatürk Konferans Salonu'nda iki gün önce başlayan "Krizden Kalkınmaya: Afet Yönetiminde Hatay Modeli ve Gelecek Stratejileri Panel ve Çalıştayı"na ilişkin gazetecilere yaptığı açıklamada, 6 Şubat 2023'te yaşanan depremi, devlet-millet dayanışmasıyla asırların felaketinden asırların ihya, inşa ve imar çalışmalarına çevirdiklerini söyledi.



Hatay'ın bir "Anka kuşu" misali küllerinden yeniden doğduğunu ifade eden Masatlı, şöyle konuştu:



"Geldiğimiz noktada çok şükür şehrimizde artık insanlarımızın yüzleri gülüyor. Çarşılarımız hareketli, kentsel dönüşüm alanlarında teslim etmiş olduğumuz konutlarda insanlarımız düğünlerini yapıyor. O bakımdan bizler de 3 yıldan fazla süredir yürütülen bu çalışmalarla ilgili çalıştay ve panel düzenleyip bunları kayıt altına almak istedik. Burada da ana temamız, krizden kalkınmaya ve afet yönetiminde Hatay modeli ve gelecek stratejileri oldu."



Masatlı, Hatay'da depremin ardından ilk arama kurtarma sürecinden geçici barınmaların, konutların, hastanelerin, okulların, altyapının yapılmasına, diğer taraftan da sosyal hayatın iyileşmesi noktasına kadar çok önemli, kapsamlı ve bütüncül bir çalışma yapıldığını dile getirdi.



Kentte afet anında ve sonrasında yapılan çalışmaları çalıştayda ele aldıklarını vurgulayan Masatlı, şöyle devam etti:



"14 oturumlu panel ve çalıştay tertip ettik. Birinci oturumunda bu işin teknik boyutu ve fotoğrafı gösterildi. Daha sonra bizzat sahada, ilk günden bu tarafa bütün bu alanlarda emek vermiş olan kamu görevlilerinin tecrübelerini dinledik. Yani o olağanüstü durumda neler yapıldığını, sadece masa başında değil de masanın haricinde, sahada bizzat insanlarımızın nasıl acıları paylaştığını, sorunlarını giderdiğini ve diğer taraftan da ortaya nasıl bir model koyduklarını özellikle kayıt altına almak istedik. Tabii bu yıkılmış olan bir şehirde, bir dirilişi, acının yerine umudu, diğer taraftan krizden de kalkınmaya giden bir yolculuğun nasıl olduğunu tespit etmeye çalıştık."



Masatlı, buradaki en önemli hususun ise edinilen tecrübelerin, yaşanılan hadiselerin kayıt altına alınıp bundan sonraki afetlerde Hatay'daki bu modelleme çalışmalarının o afetlere de ışık tutması olduğunu söyledi.



En büyük destekçilerinin ve paydaşlarının Büyükşehir Belediyesi, HMKÜ ve İskenderun Teknik Üniversitesi (İSTE) olduğunu belirten Masatlı, "Onlarla inşallah hem panel sonuçları hem çalıştay değerlendirmeleriyle basılı bir eseri de bu manada ortaya çıkartmış olacağız." dedi.



- HMKÜ Rektörü Prof. Dr. Veysel Eren'in konuşması



HMKÜ Rektörü Prof. Dr. Veysel Eren de 6 Şubat 2023'te yaşanan depreme dikkati çekerek, o günden bugüne hem devletin hem de ulusal ve uluslararası birçok kurum ve kuruluşun yanı sıra vatandaşların bölgeye yardıma koştuğunu anlattı.



Hatay'ın bugün eskisine göre çok daha iyi bir noktaya geldiğini vurgulayan Eren, şunları dile getirdi:



"Elbette daha yapılacak çok şey var önümüzde fakat biz bir taraftan da bu afetin ortaya çıkardığı deneyimin gelecek nesillere aktarılmasını arzuladık. Afet sonrası yaşananlar, neler yapıldı, kimler hangi noktada neleri yapabildi, neleri eksik, neleri tam yaptı, daha neler yapılabilirdi, bütün bunları panellerde dile getirdik. Özellikle merkezi yönetiminden, yerel yönetimlerden ve diğer kuruluşlardan burada aktif rol almış kişiler hayattayken, henüz tecrübeler, bilgiler tazeyken bunlar kayıt altına alınsın istedik ve gelecek nesillere bu derli toplu şekilde, herhangi bir kısmı eksik kalmadan aktarılsın istedik."



Eren, çalıştaydan çıkan sonuçların Türkçe ve İngilizce basılı bir materyal haline getirileceğini bildirdi.



Valilik koordinasyonunda, Büyükşehir Belediyesi, HMKÜ ve İSTE işbirliğinde düzenlenen programın son gününde ise Ahbap Derneği kurucusu ve şarkıcı Haluk Levent ile bazı sivil toplum kuruluşu temsilcileri panelist olarak katıldı.



Programda, basın mensupları da "Afet İletişimi ve Dezenformasyonla Mücadele" konusunu ele aldı.

