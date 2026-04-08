        Iğdır FK-Ankara Keçiörengücü maçının ardından

        Trendyol 1. Lig'in 34. haftasında konuk ettiği Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü'ne 1-0 yenilen Alagöz Holding Iğdır FK'de yardımcı antrenör Ömer Faruk Karaman, "Talihsiz bir mağlubiyet aldık." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.04.2026 - 20:42 Güncelleme:
        Ömer Faruk Karaman, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, rakiplerinin ofansif ve defansif olarak nasıl oynayacağını bildiklerini söyledi.

        İlk yarıda iyi bir performans sergilediklerini anlatan Karaman, "Sadece yaptığımız bireysel hatalardan rakibin yakaladığı pozisyonlar var. Nitekim ikinci yarının başında talihsiz ve beklenmedik bir gol yedik. Ne olursa olsun oyunun son 30 dakikası, son 25 dakikası skoru en azından 1-1'e getirip lehimize çevirebilirdik." diye konuştu.

        Ömer Faruk Karaman, rakip takımın oyunu soğuttuğunu ve yeterince uzatma verilmediğini ileri sürerek, şunları kaydetti:


        "Maçtan ziyade burada konuşmamız gereken bir konu var. Hakemlerimize çok değer veriyoruz. Dünya Kupası'na katılacağız. Ülke olarak, ülke futbolu olarak kendimizi geliştiriyoruz ve ileri taşıyoruz. 90 dakika oynanan maçta top oyunda 50 dakika kalıyor. Top oynamak isteyen bir takım ve yerden kalkmayan bir rakip var. Bunu ayırt edip oyunu ona göre oynatması gerekiyordu. Rakip takım kalecisini 70. dakikada uyarıp bir kere bile bir sarı kart vermeyip oyunu devam ettirmesi... 9 oyuncu değişikliği var. Rakibin yere yatmaları var ve uzatmada sadece 4 dakika vermesi, ilk devre keza 2-3 dakika vermesi. Topun oyunda kalma süresi belli. Bunu ayırt etmesi gerekiyordu. Topu oynamaya çalışan bir takım var. Nitekim talihsiz bir mağlubiyet aldık. En kötü skoru 1-1'e getirip buradan beraberlikle ayrılmamız gerekiyordu. Oyunu 1-1'e getirdikten sonra çevirebilirdik de maalesef yeterli olmadı. Rakibimizi tebrik ediyoruz."




        - Yalçın Koşukavak: "İki tane net gol kaçırdık"

        Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü Teknik Direktörü Yalçın Koşukavak ise maça çok iyi hazırlandıklarını belirtti.

        Müsabakayı değerlendiren Koşukavak, "Iğdır FK zor bir rakip, bu ligin çok üzerinde oyuncu kalitesine sahip. Her an size bir problem çıkartabilirler ama biz çok iyi savunduk. İlk yarı itibarıyla maç 2-0 olabilirdi. İki tane net karşı karşıya gol kaçırdık. Oralarda maçı bitirip ikinci yarı daha rahat bir oyun oynayabilirdik." ifadelerini kullandı.

        Koşukavak, ikinci yarıda iyi savunma yaptıklarını anlatarak, "İkinci yarı yine iyi savunduk, topa iyi sahip olduk. Oyunun bütün sekanslarını çok ciddi oynadık. Çok önemli bir maç kazandık, oyuncularımı tebrik ediyorum. İnşallah play-off'a kalmak için kalan maçlarda da aynı özveri ile devam edeceğiz. Bütün oyuncularımı tebrik ediyorum. Iğdır FK'ye de başarılar diliyorum." şeklinde görüş belirtti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Iğdır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Iğdır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

