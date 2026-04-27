Iğdır'da 2 kişi silahla vurulmuş halde evde ölü bulundu

Iğdır'da bir kadın ile bir erkek silahla vurulmuş halde evde ölü bulundu.



Bağlar Mahallesi'ndeki bir evden silah sesleri geldiğini duyanlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.



İhbar üzerine bölgeye gelen polis ve sağlık ekipleri, evde Azerbaycan uyruklu kadın ile Ali Mamak'ı silahla vurulmuş halde ölü buldu.





Olay yeri incelemesi sonrası cenazeler Iğdır Dr. Nevruz Eren Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.



Mamak'ın, kadını silahla öldürdükten sonra intihar ettiği değerlendiriliyor.

