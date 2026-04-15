Davraz Kayak Merkezi 250 binin üzerinde ziyaretçi ağırladı

Isparta'daki Davraz Kayak Merkezi, kış sezonunda 250 binin üzerinde ziyaretçiyi ağırladı.



Kayak Merkezi Yöneticisi Ozan Yılmaz, gazetecilere yaptığı açıklamada, yaklaşık 5 ay süren sezonun sorunsuz tamamlandığını söyledi.



Sezon boyunca 250 bini aşkın misafir ağırladıklarını belirten Yılmaz, "Ziyaretçilerimizi kayak, kar ve doğa turizmiyle buluşturduk." dedi.



Ziyaretçi sayısını gelecek yıllarda 350 binin üzerine çıkarmayı planladıklarına işaret eden Yılmaz, kayak merkezinin artık yalnızca kış turizmiyle sınırlı kalmayacağını, 12 ay turizm hedefi doğrultusunda çalışmaların sürdüğünü dile getirdi.



Bu kapsamda yüksek rakımlı kamp merkezi projesinin hayata geçirildiğini, otel çevresinde çim sahaların yapımına başlandığını ifade eden Yılmaz, "Haziranın ilk haftasında ilk takımı ağırlamayı planlıyoruz. Eylüle kadar birçok takımı burada misafir edeceğiz." diye konuştu.



Yılmaz, yaz sezonuna yönelik etkinliklere de değinerek, bisiklet ve motor sporlarına ağırlık verileceğini söyledi.



Downhill bisiklet parkurunun aktif olduğunu belirten Yılmaz, "Antalya ayağı da bulunan Toros Keçisi bisiklet yarışını burada düzenlemeyi hedefliyoruz. Ayrıca motocross ve hard enduro yarışlarını da planlıyoruz." ifadelerini kullandı.



Bölgede lavanta ve gül bahçelerinin de ziyaretçileri ağırlamayı sürdürdüğünü dile getiren Yılmaz, doğa yürüyüşü ve kamp yapmak isteyenleri Davraz'a davet etti.

