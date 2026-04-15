        Isparta Haberleri Davraz Kayak Merkezi 250 binin üzerinde ziyaretçi ağırladı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.04.2026 - 15:54 Güncelleme:
        Kayak Merkezi Yöneticisi Ozan Yılmaz, gazetecilere yaptığı açıklamada, yaklaşık 5 ay süren sezonun sorunsuz tamamlandığını söyledi.

        Sezon boyunca 250 bini aşkın misafir ağırladıklarını belirten Yılmaz, "Ziyaretçilerimizi kayak, kar ve doğa turizmiyle buluşturduk." dedi.

        Ziyaretçi sayısını gelecek yıllarda 350 binin üzerine çıkarmayı planladıklarına işaret eden Yılmaz, kayak merkezinin artık yalnızca kış turizmiyle sınırlı kalmayacağını, 12 ay turizm hedefi doğrultusunda çalışmaların sürdüğünü dile getirdi.

        Bu kapsamda yüksek rakımlı kamp merkezi projesinin hayata geçirildiğini, otel çevresinde çim sahaların yapımına başlandığını ifade eden Yılmaz, "Haziranın ilk haftasında ilk takımı ağırlamayı planlıyoruz. Eylüle kadar birçok takımı burada misafir edeceğiz." diye konuştu.

        Yılmaz, yaz sezonuna yönelik etkinliklere de değinerek, bisiklet ve motor sporlarına ağırlık verileceğini söyledi.

        Downhill bisiklet parkurunun aktif olduğunu belirten Yılmaz, "Antalya ayağı da bulunan Toros Keçisi bisiklet yarışını burada düzenlemeyi hedefliyoruz. Ayrıca motocross ve hard enduro yarışlarını da planlıyoruz." ifadelerini kullandı.

        Bölgede lavanta ve gül bahçelerinin de ziyaretçileri ağırlamayı sürdürdüğünü dile getiren Yılmaz, doğa yürüyüşü ve kamp yapmak isteyenleri Davraz'a davet etti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Isparta haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Isparta Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        K.Maraş'ta okulda silahlı saldırı: 4 ölü, 20 yaralı!
        K.Maraş'ta okulda silahlı saldırı: 4 ölü, 20 yaralı!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        İhraç polis, Gülistan'ın sim kartını 3 saat kullanmış!
        İhraç polis, Gülistan'ın sim kartını 3 saat kullanmış!
        İsrail basını: Avrupa'daki son dostlarımızı kaybediyoruz
        İsrail basını: Avrupa'daki son dostlarımızı kaybediyoruz
        İddia: İran, ABD'ye karşı Çin casus uydusu kullanıyor
        İddia: İran, ABD'ye karşı Çin casus uydusu kullanıyor
        ABD düğmeye bastı: İran petrol satışına izin bitiyor
        ABD düğmeye bastı: İran petrol satışına izin bitiyor
        "Trump'ın görevini yerine getirme yeterliliği incelensin" tasarısı
        "Trump'ın görevini yerine getirme yeterliliği incelensin" tasarısı
        İkinci elde fiyat artış beklentisi
        İkinci elde fiyat artış beklentisi
        Sabri suskunluğunu bozdu
        Sabri suskunluğunu bozdu
        "Üç büyükler"in YouTube kanalları, Avrupa'da ilk 20'de
        "Üç büyükler"in YouTube kanalları, Avrupa'da ilk 20'de
        Osimhen elini taşın altına koydu!
        Osimhen elini taşın altına koydu!
        1.67 milyar Euro'luk imza
        1.67 milyar Euro'luk imza
        Kuyudaki cinayette iddianame! Her detayı dehşet!
        Kuyudaki cinayette iddianame! Her detayı dehşet!
        "Sevilmek istiyorum diye ağladım"
        "Sevilmek istiyorum diye ağladım"
        Dünyanın en iyi 100 mutfağı belli oldu
        Dünyanın en iyi 100 mutfağı belli oldu
        Nişanlandılar
        Nişanlandılar
        Babasını azarladı... Sandalyesini tekmeledi... Mahalleli feci dövdü!
        Babasını azarladı... Sandalyesini tekmeledi... Mahalleli feci dövdü!
        Belki farkında değiliz ama, İran ile 1932’de imzaladığımız andlaşmanın şartlarını mükemmelen yerine getiriyoruz
        Belki farkında değiliz ama, İran ile 1932’de imzaladığımız andlaşmanın şartlarını mükemmelen yerine getiriyoruz
        Yeniden akıllara getirdi
        Yeniden akıllara getirdi
        O hastalar için son gelişmeler!
        O hastalar için son gelişmeler!

        Benzer Haberler

        Çünür Tepesi'ne restoran ve sosyal tesis inşa ediliyor
        Çünür Tepesi'ne restoran ve sosyal tesis inşa ediliyor
        Isparta'da 8 asırlık Afşar Cami zamana direniyor
        Isparta'da 8 asırlık Afşar Cami zamana direniyor
        5 yaşında başladığı karate sporunda 7 yaşında Türkiye şampiyonu oldu Zeynep...
        5 yaşında başladığı karate sporunda 7 yaşında Türkiye şampiyonu oldu Zeynep...
        Yalvaç'ta bağımlılıkla mücadele panelinde toplumsal farkındalık mesajı veri...
        Yalvaç'ta bağımlılıkla mücadele panelinde toplumsal farkındalık mesajı veri...
        Tarihi Aya Yorgi Kilisesi kütüphane ve endemik bitkiler araştırma merkezine...
        Tarihi Aya Yorgi Kilisesi kütüphane ve endemik bitkiler araştırma merkezine...
        Deniz Feneri Derneği Isparta'da geçici giyim mağazası açtı
        Deniz Feneri Derneği Isparta'da geçici giyim mağazası açtı