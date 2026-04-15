        Haberler Yerel Haberler Isparta Haberleri Deniz Feneri Derneği Isparta'da geçici giyim mağazası açtı

        Deniz Feneri Derneği, ihtiyaç sahibi ailelerin temel giyim ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla Isparta'da "Geçici Giyim Mağazası" açtı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.04.2026 - 09:29 Güncelleme:
        Bahçelievler Mahallesi Özkanlar Kavşağı'ndaki açılışa Deniz Feneri Derneği Genel Başkan Yardımcısı Coşkun Yıldız, derneğin Akdeniz Temsilcisi Ahmet Sargın, bağışçılar, gönüllüler ve ihtiyaç sahipleri katıldı.

        Sargın, gazetecilere, derneğin yaklaşık 30 yıldır ihtiyaç sahiplerine destek olmak için çalışmalar yürüttüğünü belirterek, Türkiye genelinde sürdürülen iyilik hareketine Isparta'da yeni bir halka eklediklerini söyledi.

        Geçici giyim mağazalarının, önceden tespit edilen ihtiyaç sahibi ailelere ücretsiz hizmet verdiğini kaydeden Sargın, "Isparta'da açtığımız mağazamız bir ay boyunca hizmet verecek. Bu süre içinde yaklaşık 3 bin ihtiyaç sahibine ulaşmayı hedefliyoruz." dedi.

        Projenin sosyal dayanışmayı güçlendirmeyi amaçladığını vurgulayan Sargın, ihtiyaç sahiplerine doğrudan destek ulaştırarak paylaşma kültürünü yaygınlaştırmayı hedeflediklerini dile getirdi.

        Bir ay boyunca açık kalacak mağazada, ihtiyaç sahibi aileler giyimden ayakkabıya, oyuncaktan gıdaya kadar pek çok ihtiyacını alışveriş yapar gibi giderebilecek.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Isparta haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Isparta Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Okulda silahlı saldırı: 16 yaralı! Saldırgan öldü!
        Okulda silahlı saldırı: 16 yaralı! Saldırgan öldü!
        WSJ: Avrupa NATO'ya yedek planını hızlandırıyor
        WSJ: Avrupa NATO'ya yedek planını hızlandırıyor
        ABD düğmeye bastı: İran petrol satışına izin bitiyor
        ABD düğmeye bastı: İran petrol satışına izin bitiyor
        İsrail-Lübnan hattında 1993'ten bu yana en üst düzey görüşme!
        İsrail-Lübnan hattında 1993'ten bu yana en üst düzey görüşme!
        Belki farkında değiliz ama, İran ile 1932’de imzaladığımız andlaşmanın şartlarını mükemmelen yerine getiriyoruz
        Belki farkında değiliz ama, İran ile 1932’de imzaladığımız andlaşmanın şartlarını mükemmelen yerine getiriyoruz
        Oyuncunun kafasına tekme atan futbolcu tutuklandı!
        Oyuncunun kafasına tekme atan futbolcu tutuklandı!
        13 - 19 Nisan haftalık burç yorumları
        13 - 19 Nisan haftalık burç yorumları
        Dünyanın en iyi 100 mutfağı belli oldu
        Dünyanın en iyi 100 mutfağı belli oldu
        65 yaştan önce emekli olamayacaklar
        65 yaştan önce emekli olamayacaklar
        "Sevilmek istiyorum diye ağladım"
        "Sevilmek istiyorum diye ağladım"
        Yeniden akıllara getirdi
        Yeniden akıllara getirdi
        Nişanlandılar
        Nişanlandılar
        2026’nın en büyük astronomik olayları kapıda
        2026’nın en büyük astronomik olayları kapıda
        Fenomene müstehcenlikten 10 yıl hapis istendi!
        Fenomene müstehcenlikten 10 yıl hapis istendi!
        Cazibe merkezi küçük kapsül oteller
        Cazibe merkezi küçük kapsül oteller
        "Eşimden beni o ayırdı!" 12 yıllık kin kanlı bitti!
        "Eşimden beni o ayırdı!" 12 yıllık kin kanlı bitti!
        Yarı final bileti Atletico'nun!
        Yarı final bileti Atletico'nun!
        Toz taşınımı bekleniyor, çığ tehlikesi sürüyor
        Toz taşınımı bekleniyor, çığ tehlikesi sürüyor
        Zayıflama iğneleri ucuzluyor! Jenerik ilaç hamlesiyle daha ulaşılabilir olacak
        Zayıflama iğneleri ucuzluyor! Jenerik ilaç hamlesiyle daha ulaşılabilir olacak
        G.Saray'a gelecek mi? Menajeri açıkladı!
        G.Saray'a gelecek mi? Menajeri açıkladı!

        Benzer Haberler

        Davraz Kayak Merkezi'nde JAK timleri 159 kişiyi kurtardı
        Davraz Kayak Merkezi'nde JAK timleri 159 kişiyi kurtardı
        Isparta'da elma yüklü çekici kanala devrildi: 1 yaralı
        Isparta'da elma yüklü çekici kanala devrildi: 1 yaralı
        Isparta'da tarihi Aya Yorgi Kilisesi'nde restorasyon çalışmalarına başlandı
        Isparta'da tarihi Aya Yorgi Kilisesi'nde restorasyon çalışmalarına başlandı
        Isparta'da yaylada mahsur kalan 2 kişi kurtarıldı
        Isparta'da yaylada mahsur kalan 2 kişi kurtarıldı
        Isparta'da Kovada kanalına devrilen çekicinin sürücüsü yaralandı
        Isparta'da Kovada kanalına devrilen çekicinin sürücüsü yaralandı
        Isparta'da karla kaplı yaylada mahsur kalan 2 kişi kurtarıldı
        Isparta'da karla kaplı yaylada mahsur kalan 2 kişi kurtarıldı