Davraz Kayak Merkezi'nde JAK timleri 159 kişiyi kurtardı

Isparta'daki Davraz Kayak Merkezi'nde görev yapan Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timleri, sezon boyunca düşme ve mahsur kalma olaylarında 159 kişiye müdahale etti.



Merkezde 14 Ocak'ta başlayan kayak sezonu boyunca güvenlik ve kurtarma faaliyetleri aralıksız sürdürüldü.



Bu kapsamda ekipler, 159 kişiye olay yerinde müdahale ederek, sağlık ekiplerine sevkini sağladı.

