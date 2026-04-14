Davraz Kayak Merkezi'nde JAK timleri 159 kişiyi kurtardı
Isparta'daki Davraz Kayak Merkezi'nde görev yapan Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timleri, sezon boyunca düşme ve mahsur kalma olaylarında 159 kişiye müdahale etti.
Isparta'daki Davraz Kayak Merkezi'nde görev yapan Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timleri, sezon boyunca düşme ve mahsur kalma olaylarında 159 kişiye müdahale etti.
Merkezde 14 Ocak'ta başlayan kayak sezonu boyunca güvenlik ve kurtarma faaliyetleri aralıksız sürdürüldü.
Sezon boyunca JAK timleri, pistlerde meydana gelen mahsur kalma ve düşme olaylarına müdahale etti.
Bu kapsamda ekipler, 159 kişiye olay yerinde müdahale ederek, sağlık ekiplerine sevkini sağladı.
