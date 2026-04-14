Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Isparta Haberleri Isparta'da tarihi Aya Yorgi Kilisesi'nde restorasyon çalışmalarına başlandı

        Isparta'da tarihi Aya Yorgi Kilisesi'nde restorasyon çalışmalarına başlandı

        Isparta'da 19. yüzyılda inşa edilen Aya Yorgi Kilisesi'nde restorasyon çalışmaları başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.04.2026 - 17:06 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Doğancı Mahallesi’nde 1857-1860 yıllarında inşa edilen tarihi yapı, Isparta Belediyesi öncülüğünde yürütülen proje kapsamında restore edilerek kente kazandırılacak.

        Aya Yorgi Kilisesi'nde yürütülen restorasyon kapsamında yapının cephelerinde kumlama çalışmalarına başlanırken, çatı kiremitlerinin söküm ve aktarım işlemleri de yürütülüyor.

        Alanda cephe iskelesi kurularak çalışmaların planlı şekilde sürdürüldüğü, yapının iç bölümünde yer alan ahşap ikon perdelerinin temizliğinin de eş zamanlı gerçekleştirildiği belirtildi.

        Proje çerçevesinde tarihi yapının, kütüphane ve endemik bitkiler araştırma merkezi olarak hizmet vermesi planlanıyor.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Doğancı Mahallesi Muhtarı Ali Divarcı, yapının uzun yıllardır atıl durumda olduğunu belirtti.

        Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen'in girişimleriyle tarihi yapının restorasyon çalışmalarının başlamasının kendilerini mutlu ettiğini dile getiren Divarcı, çalışmanın mahalle için önemli kazanım olacağını kaydetti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Isparta haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Isparta Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Gülistan Doku soruşturmasında gözaltı işlemleri tamamlandı!
        Gülistan Doku soruşturmasında gözaltı işlemleri tamamlandı!
        Ayasofya'da bayrak provokasyonu! Yabancı uyruklu 2 kişi tutuklandı!
        Ayasofya'da bayrak provokasyonu! Yabancı uyruklu 2 kişi tutuklandı!
        Okulda silahlı saldırı: 16 yaralı! Saldırgan öldü!
        Okulda silahlı saldırı: 16 yaralı! Saldırgan öldü!
        Bugün Ne Oldu? 14 Nisan 2026'nın haberleri
        Bugün Ne Oldu? 14 Nisan 2026'nın haberleri
        İtalya'dan İsrail kararı
        İtalya'dan İsrail kararı
        Sanchez'in eşine yolsuzluk suçlaması
        Sanchez'in eşine yolsuzluk suçlaması
        13 - 19 Nisan haftalık burç yorumları
        13 - 19 Nisan haftalık burç yorumları
        Küresel petrol arzında tarihteki en büyük düşüş
        Küresel petrol arzında tarihteki en büyük düşüş
        WSJ iddia etti: Suudi Arabistan'dan ABD'ye İran baskısı
        WSJ iddia etti: Suudi Arabistan'dan ABD'ye İran baskısı
        Zayıflama iğneleri ucuzluyor! Jenerik ilaç hamlesiyle daha ulaşılabilir olacak
        Zayıflama iğneleri ucuzluyor! Jenerik ilaç hamlesiyle daha ulaşılabilir olacak
        Türkiye'den tek bir aile başvurdu
        Türkiye'den tek bir aile başvurdu
        Trump'tan Papa'ya: Özür dilemeyeceğim
        Trump'tan Papa'ya: Özür dilemeyeceğim
        Burçlara göre hangi kahve size göre?
        Burçlara göre hangi kahve size göre?
        Amazon’dan uydu yatırımı atılımı!
        Amazon’dan uydu yatırımı atılımı!
        Türkiye lüks yat üretiminde dünya ikincisi
        Türkiye lüks yat üretiminde dünya ikincisi
        "Hakkımı helal ediyorum, o da etsin"
        "Hakkımı helal ediyorum, o da etsin"
        "Kalıcı çözüm zemini oldukça zayıf"
        "Kalıcı çözüm zemini oldukça zayıf"
        Mansur Yavaş hakkında soruşturma izni
        Mansur Yavaş hakkında soruşturma izni
        Yabancı sanılan Türk markaları
        Yabancı sanılan Türk markaları
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!

        Benzer Haberler

        Isparta'da yaylada mahsur kalan 2 kişi kurtarıldı
        Isparta'da yaylada mahsur kalan 2 kişi kurtarıldı
        Isparta'da Kovada kanalına devrilen çekicinin sürücüsü yaralandı
        Isparta'da Kovada kanalına devrilen çekicinin sürücüsü yaralandı
        Isparta'da karla kaplı yaylada mahsur kalan 2 kişi kurtarıldı
        Isparta'da karla kaplı yaylada mahsur kalan 2 kişi kurtarıldı
        Ispartalı sporcu Umut Yılmaz Türkiye şampiyonu oldu
        Ispartalı sporcu Umut Yılmaz Türkiye şampiyonu oldu
        Isparta'da otomobil ile tur otobüsü çarpıştı: 1 yaralı Kaza sonrası panik a...
        Isparta'da otomobil ile tur otobüsü çarpıştı: 1 yaralı Kaza sonrası panik a...
        Adada Antik Kenti'nde 17 asırlık kesintisiz yaşamın izleri gün yüzüne çıkar...
        Adada Antik Kenti'nde 17 asırlık kesintisiz yaşamın izleri gün yüzüne çıkar...