Isparta'da tarihi Aya Yorgi Kilisesi'nde restorasyon çalışmalarına başlandı

Isparta'da 19. yüzyılda inşa edilen Aya Yorgi Kilisesi'nde restorasyon çalışmaları başladı.



Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Doğancı Mahallesi’nde 1857-1860 yıllarında inşa edilen tarihi yapı, Isparta Belediyesi öncülüğünde yürütülen proje kapsamında restore edilerek kente kazandırılacak.



Aya Yorgi Kilisesi'nde yürütülen restorasyon kapsamında yapının cephelerinde kumlama çalışmalarına başlanırken, çatı kiremitlerinin söküm ve aktarım işlemleri de yürütülüyor.



Alanda cephe iskelesi kurularak çalışmaların planlı şekilde sürdürüldüğü, yapının iç bölümünde yer alan ahşap ikon perdelerinin temizliğinin de eş zamanlı gerçekleştirildiği belirtildi.



Proje çerçevesinde tarihi yapının, kütüphane ve endemik bitkiler araştırma merkezi olarak hizmet vermesi planlanıyor.



Açıklamada görüşlerine yer verilen Doğancı Mahallesi Muhtarı Ali Divarcı, yapının uzun yıllardır atıl durumda olduğunu belirtti.



Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen'in girişimleriyle tarihi yapının restorasyon çalışmalarının başlamasının kendilerini mutlu ettiğini dile getiren Divarcı, çalışmanın mahalle için önemli kazanım olacağını kaydetti.

