Isparta'da çıkan yangında 3 ev hasar gördü

Isparta'nın Yalvaç ilçesinde 3 evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü. Bağkonak Köyü Deliktaş mevkisindeki R.Ç, Ö.Ö. ve H.B'ye ait evlerde sabah henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine köye itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Hasar gören evlerden biri kullanılamaz hale geldi. Yangının 3 evde çıkması nedeniyle Yalvaç İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri kundaklama şüphesiyle inceleme başlattı.

