        Haberler Yerel Haberler Isparta Haberleri Astronot Tuva Cihangir Atasever, Isparta'da öğrencilerle buluştu

        Türkiye'nin ikinci astronotu Tuva Cihangir Atasever, Isparta'da öğrencilerle bir araya geldi.

        Giriş: 13.04.2026 - 18:56 Güncelleme:
        Isparta İl Milli Eğitim Müdürlüğünce Isparta Kültür Merkezi'nde düzenlenen programa katılan Atasever, öğrencilere uzay yolculuğu ile bilim ve teknoloji alanındaki deneyimlerini anlattı.

        Programda Atasever, öğrencilerle ABD, Almanya ve Japonya'da katıldığı eğitim programları hakkında bilgiler paylaştı.

        Atasaver, Uluslararası Uzay İstasyonu'nun dünyanın 410 kilometre yukarısında olduğunu söyledi.

        İstasyonun saatte 27 bin kilometrelik hızla seyahat ettiğini anlatan Atasever, "Trans yapısının genişliği 100 metre, solar panellerin genişliği ise 70 metre, bir futbol sahasından daha büyük bu yapı, saniyede 7,5 kilometrelik bir hızla seyahat ediyor." diye konuştu.

        İstasyonun yapım sürecinin 12 yıl sürdüğünü dile getiren Atasever, "100 milyar dolardan fazla kaynak ayrılmış, bugüne kadar insanlığın inşa etmiş olduğu en kompleks mühendislik yapısı. Her bir modülün içerisinde çeşitli deney donanımları var. Aslında bir bilimsel deney laboratuvarı." ifadelerini kullandı.

        Konuşmasının ardından Atasever, öğrencilerin sorularını cevapladı ve öğrencilerle fotoğraf çektirdi.

        Programa, İl Milli Eğitim Müdürü Recai Ocak, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.






        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Isparta haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Isparta Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        ABD'nin Hürmüz ablukasına saatler kaldı
