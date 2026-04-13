Isparta'da uyuşturucu operasyonlarında 3 şüpheli tutuklandı

Isparta'da son bir haftada düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı. İl Jandarma Komutanlığınca uyuşturucu tacirlerine yönelik son bir hafta içinde operasyonlar düzenlendi. Şüphelilerin ev adreslerinde yapılan aramalarda, bin 94 tek kullanımlık kağıt uyuşturucu, 17 gram kubar esrar maddesi, 10 gram metamfetamin, 11 gram eroin maddesi ve 78 uyuşturucu hap ele geçirildi. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Isparta haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Isparta Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.