        Isparta Haberleri Isparta'da "Sağlıklı Çocuk, Sağlıklı Gelecek" projesi tanıtıldı

        Isparta'da "Sağlıklı Çocuk, Sağlıklı Gelecek" projesi tanıtıldı

        Isparta'nın Aksu ilçesinde, çocukların fiziksel, zihinsel ve sosyal gelişimini desteklemek amacıyla hazırlanan "Sağlıklı Çocuk, Sağlıklı Gelecek" projesi tanıtıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.04.2026 - 10:29 Güncelleme:
        Isparta'da "Sağlıklı Çocuk, Sağlıklı Gelecek" projesi tanıtıldı

        Isparta'nın Aksu ilçesinde, çocukların fiziksel, zihinsel ve sosyal gelişimini desteklemek amacıyla hazırlanan "Sağlıklı Çocuk, Sağlıklı Gelecek" projesi tanıtıldı.

        Sağlık Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığının yürüttüğü proje, İlçe Toplum Sağlığı Merkezi ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde hayata geçirildi.

        Küçük yaştaki çocuklara sağlıklı yaşam alışkanlıkları kazandırmayı hedefleyen program kapsamında, teorik bilgilerin yanı sıra pratik uygulamalara da yer verildi.

        Aksu Kaymakamı Salih Zafer Aydın, AA muhabirine, projenin çocukların sağlıklı bireyler olarak yetişmesine katkı sunacağını söyledi.

        Aydın, "Yarınımızı emanet edeceğimiz evlatlarımızın sağlıklı bir şekilde hayata hazırlanmasını amaçlıyoruz. Çocuklarımız burada hem teorik bilgiler öğrenecek hem de pratik uygulamaları yerinde görerek uzmanlardan eğitim alacak." dedi.

        Programın koordinatörü Toplum Sağlığı Merkezi Başkanı Uz. Dr. Gamze Keser Ünal da sağlıklı toplumun temelinin sağlıklı çocuklardan geçtiğini ifade etti.

        Ünal, proje kapsamında oluşturulan 9 istasyonda çocuklara sağlıklı beslenme, kişisel hijyen ve fiziksel aktivite gibi konularda eğitim verildiğini belirterek, "Koruyucu sağlık hizmetleri en az tedavi edici hizmetler kadar önemlidir." diye konuştu.



        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Isparta haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Isparta Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Gülistan Doku soruşturmasında 2 kişi daha tutuklandı!
        Gülistan Doku soruşturmasında 2 kişi daha tutuklandı!
        Onursal Adıgüzel gözaltına alındı
        Onursal Adıgüzel gözaltına alındı
        Pencereden atlayıp kurtulmuştu... "Kaçışınız yok" diyordu
        Pencereden atlayıp kurtulmuştu... "Kaçışınız yok" diyordu
        Şiddete meyilin 11 ciddi işareti!
        Şiddete meyilin 11 ciddi işareti!
        CNN: ABD-İran görüşmesi pazartesi
        CNN: ABD-İran görüşmesi pazartesi
        "Trump'ın o paylaşımı Netanyahu'yu şok etti"
        "Trump'ın o paylaşımı Netanyahu'yu şok etti"
        Okan Buruk kararını verdi!
        Okan Buruk kararını verdi!
        Daha 16 yaşındaydı... Kayıp ihbarı vardı! Feyza ölü bulundu!
        Daha 16 yaşındaydı... Kayıp ihbarı vardı! Feyza ölü bulundu!
        Son dakikadaki faul doğru mu?
        Son dakikadaki faul doğru mu?
        Borçlanma memuru EYT’li yapar mı?
        Borçlanma memuru EYT’li yapar mı?
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        8 yıllık seri bitti!
        8 yıllık seri bitti!
        "Tedavisi bulunamayan hastalık!"
        "Tedavisi bulunamayan hastalık!"
        "Bu dünyada yapacak çok bir şeyim kalmadı"
        "Bu dünyada yapacak çok bir şeyim kalmadı"
        Müge Oruçkaptan: Size ihanet etmeyecek olan tek şey işinizdir
        Müge Oruçkaptan: Size ihanet etmeyecek olan tek şey işinizdir
        4 il için 'turuncu' 18 kent için 'sarı' alarm! Şiddetli sağanak!
        4 il için 'turuncu' 18 kent için 'sarı' alarm! Şiddetli sağanak!
        8 zekâ türünden sizinki hangisi?
        8 zekâ türünden sizinki hangisi?
        A101, CarrefourSA’yı satın alıyor
        A101, CarrefourSA’yı satın alıyor
        "Trump yedi iddia ortaya attı, yedisi de yalan"
        "Trump yedi iddia ortaya attı, yedisi de yalan"
        Ölüm oyunları parmak ucunda!
        Ölüm oyunları parmak ucunda!

        Benzer Haberler

        Kayıp olarak aranan 16 yaşındaki Feyza, ölü olarak bulundu
        Kayıp olarak aranan 16 yaşındaki Feyza, ölü olarak bulundu
        Seyir halindeki otomobil alev aldı
        Seyir halindeki otomobil alev aldı
        Eğirdir'de trafo yangını korkuttu
        Eğirdir'de trafo yangını korkuttu
        Isparta'da firari hükümlü üzerindeki uyuşturucuyla yakalandı
        Isparta'da firari hükümlü üzerindeki uyuşturucuyla yakalandı
        Eğirdir'de okullar için tedbirler alınacak
        Eğirdir'de okullar için tedbirler alınacak
        Isparta'da okul iddiaları üzerinden panik yayanlara yasal işlem
        Isparta'da okul iddiaları üzerinden panik yayanlara yasal işlem