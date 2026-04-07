Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Isparta Haberleri Haberleri

        Isparta'da silahlı kundaklama şüphelisi, saatler süren ikna çabaları sonrası teslim oldu

        Isparta'nın Yalvaç ilçesinde 3 evin zarar gördüğü yangınlara ilişkin gözaltına alınmak istendiği sırada tüfekle etrafa rastgele ateş açtıktan sonra kendini eve kilitleyen kundaklama şüphelisi, saatler süren ikna çabalarının ardından teslim oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.04.2026 - 07:37 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Yalvaç ilçesine bağlı Bağkonak köyü Deliktaş mevkisinde çıkan yangınlarda 3 evin zarar görmesi üzerine İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, olayla ilgili kundaklama şüphesiyle inceleme başlattı.

        İnceleme sonunda olayla bağlantısı olduğundan şüphelenilen ve psikolojik sorunları olduğu iddia edilen 66 yaşındaki R.Ç'nin yakalanması için çalışma başlatıldı.

        Gözaltı işlemi için gelen jandarma ekiplerine direnen R.Ç, akşam saatlerinde pompalı av tüfeğiyle çevreye ateş açıp kendini evin bir odasına kilitledi.

        Çevrede geniş güvenlik önlemi alan jandarma ekiplerine takviye güç gönderildi.

        Şüpheli, uzun uğraşlar sonunda ikna edilerek sabaha karşı teslim oldu.

        Gözaltına alınan şüpheli, Yalvaç İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldü.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Isparta haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Isparta Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

