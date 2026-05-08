        Haberler Yerel Haberler Isparta Haberleri Isparta'da THM korosu üniversitede gönülleri birleştiriyor

        Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ) bünyesinde yeniden faaliyetlerine başlayan Türk Halk Müziği (THM) korosu birçok meslekten sanatseveri bir araya getiriyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.05.2026 - 16:11 Güncelleme:
        Akademisyen, öğrenci, idari personel ve teknik çalışanlara kadar üniversitenin farklı kademelerini aynı çatı altında buluşturan koro, Türk halk müziğinin eşsiz ezgileriyle hem sanatla iç içe vakit geçiriyor hem de günlük yaşamın stresinden uzaklaşıyor.

        SDÜ Müzik Kültürü Araştırma ve Uygulama Merkezi ile Müzik Topluluğu işbirliğinde yeniden oluşturulan koro, kısa sürede çalışmalarına hız verdi.

        Geçmişten gelen köklü geleneği modern bir anlayışla sürdüren topluluk, üniversitenin sosyal ve kültürel hayatına da önemli katkı sağlıyor.

        Koronun kuruluş amacına ilişkin AA muhabirine bilgi veren SDÜ Müzik Kültürü Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Öğr. Gör. Dr. Melih Günaydın, üniversite bünyesinde Türk Halk Müziği, Türk Sanat Müziği ve çocuk korosu olmak üzere üç farklı koronun faaliyet gösterdiğini söyledi.

        Sanatın birleştirici gücüne dikkati çeken Günaydın, "Akademik personelimiz, idari personelimiz ve öğrencilerimizi aynı ortamda buluşturarak müziği birlikte paylaşmayı amaçlıyoruz. Üniversite içerisindeki farklı yapıları sanat aracılığıyla bir araya getiriyoruz." dedi.

        Koro Şefi Deniz Yıldız ise birlikte müzik yapmanın katılımcılar üzerinde olumlu etkiler bıraktığını kaydetti.

        SDÜ Tıp Fakültesi Dekanlığında 23 yıldır görev yapan Bilgisayar teknikeri Gökhan Yılmaz da müziğin hayatının vazgeçilmez bir parçası olduğunu dile getirdi.

        Doç. Dr. Derya Ceyhan ise çocukluğundan bu yana özellikle halk ozanı Neşet Ertaş türküleriyle büyüdüğünü belirterek, "Müziksiz bir yaşamın mümkün olmadığını düşünüyorum. Dinlediğim eserleri seslendirme isteğiyle koroya katıldım." diye konuştu.

        Matematik Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Zekiye Çiloğlu Şahin de yoğun akademik tempo içerisinde koronun kendileri için önemli bir nefes alma alanı olduğunu dile getirdi.

        Koronun en genç üyelerinden Gazetecilik Bölümü öğrencisi Fatma Sude İlhan ise çocukluğundan beri müziğe ilgi duyduğunu belirterek, "Hayat beni farklı bir alana yönlendirse de müziği hayatımın bir parçası olarak sürdürmek istiyorum." ifadesini kullandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Isparta haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Isparta Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        "Savunma ihracatında hedef ilk 10"
        ABD: İran'dan bugün yanıt almalıyız
        İran: Füze kapasitesinde yüzde 120'ye ulaştık
        ABD istihbaratı: İran ablukaya aylarca dayanır
        Sağlık Bakanlığı'ndan "hantavirüs" açıklaması
        Ruhi Çenet'e tepki
        "Gazze'ye 1 milyon konserve dağıtıldı"
        Astım ve nefes darlığı olanlar dikkat! 3 bölgede toz bulutları etkili olacak
        G.Saray şampiyonluk maçına çıkıyor!
        Fenerbahçe, Konyaspor karşısında!
        2 kadını öldürdüler! Ümraniye'deki kesik baş vahşetinde iddianame!
        "İran bir petrol tankerine el koydu"
        Alman devi 3 bin kişiyi işten çıkaracak
        Bin 400 yıllık gizem tek taşla çözüldü!
        Topkapı Sarayı'nın Harem'inde yeni dönem!
        Baba ile oğlunu öldürüp tahliye oldu! İşte gerekçesi...
        Sallai’ye Premier Lig kancası!
        Servetini çocuklarına bırakmayacak
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        "İstanbul'a gel yoksa engellerim"
        Isparta'da evde çıkan yangın söndürüldü
        Diyaliz hastası Elif Bahar, evde eğitimle okuma yazma öğrendi
        Çöpe gidecek malzemeleri sanata dönüştüren emekli usta tarihi maketlerle ya...
        Eğirdir'de öğrencilere su tasarrufu ve gıda güvenliği eğitimi verildi
        Isparta'da "Maarifin Kalbinde Marifetli Gençlik" uygulama çalışmaları sergi...
        ISUBÜ'de "5. Balık Ekmek Şenliği" düzenlendi
