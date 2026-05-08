Isparta'da THM korosu üniversitede gönülleri birleştiriyor

Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ) bünyesinde yeniden faaliyetlerine başlayan Türk Halk Müziği (THM) korosu birçok meslekten sanatseveri bir araya getiriyor.





Akademisyen, öğrenci, idari personel ve teknik çalışanlara kadar üniversitenin farklı kademelerini aynı çatı altında buluşturan koro, Türk halk müziğinin eşsiz ezgileriyle hem sanatla iç içe vakit geçiriyor hem de günlük yaşamın stresinden uzaklaşıyor.



SDÜ Müzik Kültürü Araştırma ve Uygulama Merkezi ile Müzik Topluluğu işbirliğinde yeniden oluşturulan koro, kısa sürede çalışmalarına hız verdi.



Geçmişten gelen köklü geleneği modern bir anlayışla sürdüren topluluk, üniversitenin sosyal ve kültürel hayatına da önemli katkı sağlıyor.



Koronun kuruluş amacına ilişkin AA muhabirine bilgi veren SDÜ Müzik Kültürü Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Öğr. Gör. Dr. Melih Günaydın, üniversite bünyesinde Türk Halk Müziği, Türk Sanat Müziği ve çocuk korosu olmak üzere üç farklı koronun faaliyet gösterdiğini söyledi.



Sanatın birleştirici gücüne dikkati çeken Günaydın, "Akademik personelimiz, idari personelimiz ve öğrencilerimizi aynı ortamda buluşturarak müziği birlikte paylaşmayı amaçlıyoruz. Üniversite içerisindeki farklı yapıları sanat aracılığıyla bir araya getiriyoruz." dedi.



Koro Şefi Deniz Yıldız ise birlikte müzik yapmanın katılımcılar üzerinde olumlu etkiler bıraktığını kaydetti.



SDÜ Tıp Fakültesi Dekanlığında 23 yıldır görev yapan Bilgisayar teknikeri Gökhan Yılmaz da müziğin hayatının vazgeçilmez bir parçası olduğunu dile getirdi.



Doç. Dr. Derya Ceyhan ise çocukluğundan bu yana özellikle halk ozanı Neşet Ertaş türküleriyle büyüdüğünü belirterek, "Müziksiz bir yaşamın mümkün olmadığını düşünüyorum. Dinlediğim eserleri seslendirme isteğiyle koroya katıldım." diye konuştu.



Matematik Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Zekiye Çiloğlu Şahin de yoğun akademik tempo içerisinde koronun kendileri için önemli bir nefes alma alanı olduğunu dile getirdi.



Koronun en genç üyelerinden Gazetecilik Bölümü öğrencisi Fatma Sude İlhan ise çocukluğundan beri müziğe ilgi duyduğunu belirterek, "Hayat beni farklı bir alana yönlendirse de müziği hayatımın bir parçası olarak sürdürmek istiyorum." ifadesini kullandı.

