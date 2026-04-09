    Takipde Kalın!
        Isparta'da yılkı atları dronla görüntülendi

        Isparta'nın Sütçüler ilçesi kırsalında sürüler halinde yaşayan ve ilkbaharın gelmesiyle meralarda otlayan yılkı atları dronla görüntülendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.04.2026 - 11:58 Güncelleme:
        Doğada özgürce dolaşan yılkı atları, özellikle Aksu ve Sütçüler ilçelerinde yaşamlarına sürüler halinde devam ediyor.

        Yöre halkı tarafından kış aylarında doğal yaşam alanlarından uzaklaşmamaları için atlara yem veriliyor.


        Bölgede sayılarının bine yaklaştığı tahmin edilen yabani atlar, baharın gelmesiyle ise meralarda otluyor.

        Sütçüler'in Sağrak köyünün ormanlık ve dağlık alanlarında görülen yılkı atları, doğa ve fotoğraf tutkunlarının da ilgisini çekiyor.


        Aralarında tayın da bulunduğu yabani at sürüsü, dronla kaydedildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Isparta haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Isparta Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

