Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Isparta Haberleri SDÜ'den İslam Toplumu Milli Görüş Teşkilatları Genel Başkanı Ergün'e fahri doktora

        SDÜ'den İslam Toplumu Milli Görüş Teşkilatları Genel Başkanı Ergün'e fahri doktora

        Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ), İslam Toplumu Milli Görüş Teşkilatları (IGMG) Genel Başkanı Kemal Ergün'e toplumsal ve kültürel alanlardaki çalışmaları dolayısıyla fahri doktora ünvanı verdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.04.2026 - 20:36 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Prof. Dr. M. Lütfü Çakmakçı Kültür Merkezi'nde düzenlenen tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

        Törende, SDÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Saltan, Kemal Ergün'e "fahri doktora" belgesini takdim etti.

        Kemal Ergün, burada yaptığı konuşmada, payeyi şahsı değil, dünyanın farklı bölgelerinde görev yapan teşkilat mensupları adına kabul ettiğini söyledi.

        Mazlumun renginin, dinin ve ırkının olmayacağına dikkati çeken Ergün, "Dünyanın birçok yerinde sadece Müslümanlara değil, ihtiyaç sahibi herkese yardım ulaştırıyoruz." dedi.

        Farklı inançlar arasında ön yargıların ortadan kaldırılmasının önemine işaret eden Ergün, insani yardım faaliyetlerinin bu sürece katkı sunduğunu belirterek, "Yaradan'a saygı, yaratılana şefkat anlayışıyla hareket ediyoruz." ifadelerini kullandı.

        Tören, hediye takdimi ve fotoğraf çekiminin ardından sona erdi.

        Törene, Isparta Valisi Abdullah Erin, AK Parti Isparta Milletvekili Mehmet Uğur Gökgöz, Rektör Prof. Dr. Mehmet Saltan ve öğrenciler katıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Isparta haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Isparta Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Trump'tan Lübnan'da ateşkes açıklaması
        9 kişinin katili İsa Aras'ın babasının ifadesi ortaya çıktı!
        Tutuklanan ihraç polis hesaba girip 2 kişiyi silmiş!
        Bugün Ne Oldu? 16 Nisan 2026'nın haberleri
        Cenazeler teslim edildi... Gözyaşı sel oldu!
        Profilinde ABD'li katil var! Ayla öğretmen siper olmuş!
        Güneşte bahar gölgede kış
        ABD Savunma Bakanı: Abluka devam edecek
        Diyarbakır'da kaydedildi! Kısa sürede yakalandı!
        Saldırgana müdahale eden kahraman veli konuştu!
        11 Nisan'da katliamın planını yapmış!
        MHP Teşkilatı feshedildi
        Dehşet grubu C31K kapatıldı!
        Suça sürüklenen çocuklar: Okula gitmeyen takip edilecek, aileleriyle görüşülecek
        Paylaşımla panik yaratanlara gözaltı
        "Şampiyon olacağımıza yüzde 100 inanıyorum!
        Arda Güler'den 5 rekor birden!
        En etkili 100 kişi seçildi
        Dolar bazında zirveye dönüş
        "Stresli bir hayat yaşıyorum"
