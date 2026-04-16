        Haberler Yerel Haberler Isparta Haberleri Türkiye'nin ikinci astronotu Atasever'den Milli Uzay Programı'na ilişkin açıklama:

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.04.2026 - 12:58 Güncelleme:
        Atasever, öğrencilerle buluşmak için geldiği Isparta'da AA muhabirine, Türkiye'nin uzay alanında büyük hedefleri olduğunu söyledi.

        Türkiye'nin Ay'a yönelik iki aşamalı bir görev planı bulunduğunu anlatan Atasever, ilk aşamada robotik bir "sert iniş" gerçekleştirileceğini, ikinci aşamada ise yüzeye "kontrollü iniş" hedeflendiğini ifade etti.

        Atasever, bu görevlerden elde edilecek bilimsel ve teknolojik kazanımların, uzun vadede Mars başta olmak üzere derin uzay hedeflerine ulaşmada kritik rol oynayacağını vurguladı.

        Program kapsamında dikkati çeken projelerden birinin de uzay limanı kurulması olduğunu belirten Atasever, uluslararası işbirlikleriyle Somali'de bir uzay limanı inşa edilmesinin planlandığını kaydetti.

        Bu sayede Türkiye'nin daha büyük roket ve uyduları bağımsız şekilde uzaya gönderebilme kapasitesine ulaşmasının hedeflendiğini dile getiren Atasever, uzay sanayisinin giderek büyüyen ekonomik hacmine dikkati çekti.

        Türkiye'nin bu ekosistemde daha etkin yer alması için teknoloji geliştirme bölgeleri ve girişimcilik merkezleri kurulacağını bildiren Atasever, "Ticarileştikçe korkunç katma değer yaratan bu uzay sanayisinin içerisinde biz de teknogirişimlerimizle olmak, müteşebbislerimizi, girişimcilerimizi o alana kanalize etmek için adeta bir uzay kuluçkası, kuluçka merkezi inşa ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

        - "Derin uzayda biz de Türkiye olarak güçlü bir şekilde var olacağız"

        Milli Uzay Programı'nın uzun soluklu bir vizyon olduğuna işaret eden Atasever, şunları kaydetti:

        "Milli Uzay Programı'mız Türk Astronot ve Bilim Misyonu'yla sonlanmadı. Süreç devam ediyor olacak. Milli Uzay Programı'nda halihazırda ortaya konulmuş olan hedefleri tamamladıktan sonra da tabii ki durmayacağız. İnsanlığın kaçınılmaz macerası, kaçınılmaz kaderi olan uzayda, derin uzayda biz de Türkiye olarak güçlü bir şekilde var olacağız. Bunun teminatı olan en önemli unsurlardan bir tanesi de gençlerimiz."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Isparta haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Isparta Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

