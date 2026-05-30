Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kahramanmaraş Haberleri Adıyaman'da iki otomobilin çarpıştığı kazada ölü sayısı 4'e çıktı

        Adıyaman'da iki otomobilin çarpıştığı kazada ölü sayısı 4'e çıktı

        Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde dün iki otomobilin çarpışması sonucu yaşamını yitirenlerin sayısı 4'e yükseldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.05.2026 - 09:22 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Adıyaman'da iki otomobilin çarpıştığı kazada ölü sayısı 4'e çıktı

        Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde dün iki otomobilin çarpışması sonucu yaşamını yitirenlerin sayısı 4'e yükseldi.


        Kahramanmaraş-Adıyaman kara yolu Belören kasabası yol ayrımında meydana gelen kazada ağır yaralanan kardeşlerden 8 yaşındaki Eymen Mirza C, sevk edildiği Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Dün, Veysel C. (45) idaresindeki 55 AV 926 plakalı otomobil, Kahramanmaraş-Adıyaman kara yolu Belören kasabası yol ayrımında Serkan S'nin (27) kullandığı 01 AID 574 plakalı otomobille çarpışmış, kazada yaralanan sürücüler ile Aysel C. (39), Muhammed Burak C. (14), Emir Mirza C. (12), Eymen Mirza C. (8), Deniz Yaren C. (1) ve Buse K. (24) ambulanslarla Adıyaman ve Kahramanmaraş'taki hastanelere kaldırılmış, yaralılardan Aysel C. ile çocukları Muhammed Burak C. ve Deniz Yaren C. hayatını kaybetmişti.​​​​​​​​​​​​​​

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Ekibini doğurtmuş!
        Ekibini doğurtmuş!
        Erkek şiddeti her yerde... Kadın dayanışması!
        Erkek şiddeti her yerde... Kadın dayanışması!
        3 bölgede sağanak var! Bugün hava nasıl olacak?
        3 bölgede sağanak var! Bugün hava nasıl olacak?
        "Hayallerimiz çok büyük olmalı"
        "Hayallerimiz çok büyük olmalı"
        Yüzlerce kişi bir anda fenalaştı, nedeni 46 yıldır bulunamadı!
        Yüzlerce kişi bir anda fenalaştı, nedeni 46 yıldır bulunamadı!
        "Yorum yapmam, benim de ilişkim var"
        "Yorum yapmam, benim de ilişkim var"
        Tarihin unutulan nükleer felaketi
        Tarihin unutulan nükleer felaketi
        Anne ve 2 çocuğu öldü, 4 kişi yaralandı
        Anne ve 2 çocuğu öldü, 4 kişi yaralandı
        Yıldırım'dan teknik direktör ve Cherif açıklaması!
        Yıldırım'dan teknik direktör ve Cherif açıklaması!
        Sezonu açtılar
        Sezonu açtılar
        Bir çocuğundan daha darbe yedi
        Bir çocuğundan daha darbe yedi
        Daha 16 yaşındaydı... Doğum gününde ölüme gitti!
        Daha 16 yaşındaydı... Doğum gününde ölüme gitti!
        Herkes onun yüzdüğünü sanıyordu... Ama hareket etmiyordu!
        Herkes onun yüzdüğünü sanıyordu... Ama hareket etmiyordu!
        Tatilciler dönüş yolunda
        Tatilciler dönüş yolunda
        Tedesco'ya sürpriz talip!
        Tedesco'ya sürpriz talip!
        Elektrikli Ferrari piyasayı karıştırdı
        Elektrikli Ferrari piyasayı karıştırdı
        İstanbul'un kayıp köşkü yeniden ayağa kalkıyor
        İstanbul'un kayıp köşkü yeniden ayağa kalkıyor
        "18 Temmuz'da New York'tan, İstanbul'a geleceğiz!"
        "18 Temmuz'da New York'tan, İstanbul'a geleceğiz!"
        Arda Okan’ın kaderi Sallai’ye bağlı
        Arda Okan’ın kaderi Sallai’ye bağlı
        İkisi de saat: 14.00 dedi... CHP'de 2 ayrı bayramlaşma
        İkisi de saat: 14.00 dedi... CHP'de 2 ayrı bayramlaşma

        Benzer Haberler

        Andırın'da sağanak yağış sele neden oldu
        Andırın'da sağanak yağış sele neden oldu
        Adıyaman'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi öldü, 5 kişi yaralandı
        Adıyaman'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi öldü, 5 kişi yaralandı
        Balık tutarken nehre düştü; arama çalışması başlatıldı (2)
        Balık tutarken nehre düştü; arama çalışması başlatıldı (2)
        Kaybolan balıkçı için arama çalışmalarına yarın devam edilecek
        Kaybolan balıkçı için arama çalışmalarına yarın devam edilecek
        Kız istemeye kebap buketiyle gitti
        Kız istemeye kebap buketiyle gitti
        Balık tutarken nehre düştü; arama çalışması başlatıldı
        Balık tutarken nehre düştü; arama çalışması başlatıldı