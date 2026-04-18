Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kahramanmaraş Haberleri BBP Genel Başkanı Destici, Kahramanmaraş'ta okula saldırıda yaralanan öğrencileri ziyaret etti:

        Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Kahramanmaraş'taki okula saldırıya ilişkin "Bu tür hadiseleri gerçekleştirenlerin gerçek hayatta bir arkadaşı da yok, hepsi sanal hayatta. Bu yüzden yeni düzenlemelere ihtiyaç var. Meclis'te bekleyen sanal yasa, belli yaş altı çocukların bu mecralara girmemesi yönündeki düzenlemelerin artık hiç beklememesi ve ivedilikle hayata geçirilmesi lazım." dedi.

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.04.2026 - 12:39 Güncelleme:
        ABONE OL
        Destici, Kahramanmaraş Ayser Çalık Ortaokulu'na düzenlenen silahlı saldırıda yaralanan ve tedavileri Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi'nde devam eden öğrencileri ve ailelerini ziyaret etti.

        Ziyaret sonrası gazetecilere açıklama yapan Destici, saldırıda hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara şifa diledi.

        Kendisinin de yaklaşık 20 yıl öğretmenlik yaptığını ve yaşanan acının tarif edilemez olduğunu belirten Destici, hastanede serviste tedavi gören 2 öğrenciyi, yoğun bakımda tedavi gören 4 öğrencinin ailesini ziyaret ettiğini, çocukların kahramanlık örneği sergilediğini ve yaralı olmalarına rağmen arkadaşlarını kurtarmaya çalıştıklarını söyledi.

        Okula saldırıların daha çok ABD'de olduğunu ve televizyondan izlediklerini hatırlatan Destici, "Kendi ülkemizde bu tür saldırıların olacağı hiçbirimizin aklından geçmezdi. Ne bizim kültürümüzün, ne inancımızın, örf ve adetimizin ne de aile yapımızın hiçbir yerinde, noktasında bu tür hadise ve saldırılar yok. Bu sanal medya dediğimiz internet ortamında yüz binlerce belki milyonlarca gencimizi oralara kaptırdık." diye konuştu.

        - "Aile yapısının önemini vurguluyoruz"

        Gençlerin sanal medyadan etkilendiğini ve oralarda her türlü açık gizli mecraların olduğunu, buralardan haberleştiklerini ifade eden Destici, şunları kaydetti:

        "Buralardan birbirleriyle haberleşip birbirlerini cesaretlendirdiklerini, oralardan farklı bilgiler edindiklerini öğreniyoruz. En büyük sorumluluk sahiplerinden biri de ailelerdir. Aile yapısının önemini vurguluyoruz. Bu hadisenin önemini bu olayda da gördük. Ülkemizde özgürlük adı altında çocuklarımızı küçük yaştan itibaren ebeveynin çocuk üzerinde hakkı olmadığını, çocuğun özgür olduğunu, istediği gibi yaşayacağını, istediği gibi hareket edebileceğini savunan bir güruh var. Bunların hepsi kötü niyetli demiyorum ama bu hadise gösterdi ki önemli bir kısmı kötü niyetli, millet ve aile düşmanıdır. Maalesef bunların etkisinde kalınarak bir takım düzenlemeler hayata geçirildi, bunların bir kısmından yanlış olduğu görülerek vazgeçildi."

        - "Yeni düzenlemelere ihtiyaç var"

        Ailelere, çocuklarıyla ilgilenerek onlarla zaman geçirmeleri, onları dinlemeleri ve sosyal medya tehlikesinden uzak tutmaları tavsiyesinde bulunan Destici, "Türk-İslam örf ve adetine bağlı, bizim milli eğitim kültürümüze bağlı olan çocuklarımızın elbette ki kurtuluşa ereceğini biliyoruz. Arkadaşlık çevresi çok önemli. Bu tür hadiseleri gerçekleştirenlerin gerçek hayatta bir arkadaşı da yok, hepsi sanal hayatta. Bu yüzden yeni düzenlemelere ihtiyaç var. Meclis'te bekleyen sanal yasa, belli yaş altı çocukların bu mecralara girmemesi yönündeki düzenlemelerin artık hiç beklememesi ve ivedilikle hayata geçirilmesi lazım. Meclis'in artık çoğunluk sağlanamadığı için kapandığını ve yasaları çıkaramadığını duymak istemiyoruz. Bir an önce bu yasaların bekletilmeden çıkarılmasını ve çocuklarımızın bu mecralardan kurtarılmasını bekliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

        Soruşturma sürecine de değinen Destici, "Bu hadisede bir ihmal, hata ve kusur varsa mutlaka araştırılacaktır, ne ailelerimizin ne de toplumun bir endişesi olmasın. Bakanlıklarımız olayla ilgili soruşturmalar başlattı, üzeri asla örtülmeyecek, ihmali ve kusuru olan hukuk önünde yargılanacak ve hak ettiği cezayı alacak." diye konuştu.

        Destici, daha sonra saldırıda hayatını kaybeden öğrenciler ile Ayla öğretmenin ailelerine taziye ziyaretinde bulundu.

        Ziyaretlerde, BBP Genel Başkan Yardımcısı Bülent İspir, BBP Kahramanmaraş İl Başkanı Muhammed Günküt ile partililer hazır bulundu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Benzer Haberler

