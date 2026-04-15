Canlı
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Kahramanmaraş, Adıyaman ve Kilis'te, Siverek'teki okula saldırı protesto edildi

        Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde dün eski bir öğrencinin okuluna düzenlediği silahlı saldırı, eğitim sendikaları üyelerince Kahramanmaraş, Adıyaman ve Kilis'te protesto edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.04.2026 - 15:15 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kahramanmaraş'ta Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi önünde bir araya gelen Eğitim-Bir-Sen üyeleri, Siverek ilçesinde 16 kişinin yaralandığı saldırıya tepki gösterdi.

        Memur-Sen ve Eğitim-Bir-Sen Kahramanmaraş Şube Başkanı Mehmet Çetin, eğitim camiasını derinden sarsan menfur saldırıya karşı tepki koymak, eğitim çalışanlarının güvenliğine yönelik artan tehditlere dikkat çekmek ve yetkilileri acilen sorumluluk almaya davet etmek üzere bir araya geldiklerini söyledi.

        Son dönemlerde gerçekleştirilen saldırıların kabul edilemez olduğunu vurgulayan Çetin, "Bu saldırılar sadece bireylere değil; eğitime, topluma ve doğrudan geleceğimize yapılmaktadır." dedi.

        - Adıyaman

        Kent Meydanı'nda toplanan Memur-Sen ve Eğitim-Bir-Sen üyeleri, Siverek ilçesindeki okula yapılan saldırıya tepki gösterdi.

        Memur-Sen ve Eğitim-Bir-Sen Adıyaman Şube Başkanı Mehmet Demir, yaptığı açıklamada, yaşanan olayın kabul edilemez olduğunu söyledi.

        Demir, "Bu yaşananlar karşısında herkes başını iki eli arasına alıp nereye bu gidiş sorusunu sormalı, sorumluluğunu düşünmelidir." diye konuştu.

        Grup açıklamanın ardından dağıldı.

        - Kilis

        Cumhuriyet Meydanı'nda toplanan çeşitli sendikaların üyeleri, basın açıklaması yaptı.

        Memur-Sen Kilis Şube Başkanı Bekir Şen, eğitimcilere yönelik saldırıların eğitim camiasını tedirgin ettiğini söyledi.

        Okulda şiddeti istemediklerini belirten Şen, "Siverek'te yaşadığımız bu menfur bu olay, eğitim çalışanlarına, öğretmene karşı şiddetin son örneği olmalıdır. Eğitimciler her türlü şiddet ve saldırılar karşısında savunmasız, korumasız bırakılmamalı, yaptıkları işin onur, önem ve ağırlığına uygun hayat, çalışma ve güvenlik şartları sağlanmalıdır." ifadelerini kullandı.



        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

