        Haberler Yerel Haberler Kahramanmaraş Haberleri Kahramanmaraş Valiliğinden okuldaki silahlı saldırıya ilişkin açıklama:

        Kahramanmaraş Valiliği, 1'i öğretmen 9 kişinin hayatını kaybettiği okuldaki silahlı saldırıda yaralananlardan 8'inin tedavisinin sürdüğünü, 5 öğrencinin yoğun bakımda takip edildiğini bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.04.2026 - 11:37 Güncelleme:
        Valilikten yapılan açıklamada, Ayser Çalık Ortaokulu'nda önceki gün yaşanan olayda hayatını kaybeden ve yaralananlara ilişkin güncel bilgiler paylaşıldı.

        Olayda 1'i öğretmen, 8'i öğrenci olmak üzere fail hariç 9 kişinin hayatını kaybettiği bilgisine yer verilen açıklamada, "Yaralanan 8 öğrencimizin tedavileri farklı hastanelerde devam etmekte olup bu öğrencilerimizden 5'inin tedavisi yoğun bakımda sürdürülmektedir. Kamuoyunun, asılsız ve doğrulanmamış haberlere itibar etmemesi, yalnızca yetkili makamlarca yapılan resmi açıklamaları takip etmesi önemle rica olunur." ifadeleri kullanıldı.

        Onikişubat ilçesindeki Ayser Çalık Ortaokulu'nda önceki gün düzenlenen silahlı saldırıda 1'i öğretmen 9 kişi yaşamını yitirmiş, 13 kişi yaralanmıştı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

