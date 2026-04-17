        Haberler Yerel Haberler Kahramanmaraş Haberleri Kahramanmaraş'ta Ayser Çalık Ortaokulu öğrencileri çevre okullarda eğitimlerine devam edecek

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.04.2026 - 13:58 Güncelleme:
        Kahramanmaraş Valiliği, önceki gün yaşanan silahlı saldırıda 9 kişinin yaşamını yitirdiği, 13 kişinin yaralandığı Ayser Çalık Ortaokulu'nda eğitim öğretime devam edilip edilmemesine ilişkin süreci değerlendirdi.

        Saldırı sonrası 20 Nisan Pazartesi gününe kadar izinli sayılan öğrencilerin, çevredeki okullara nakledilmesini kararlaştıran valilik, öğrencilerin nakil sürecini başlattı.

        Öğrenciler, gelecek hafta itibarıyla nakledildikleri yeni okullarında eğitim öğretime devam edecek.

        Okulun kapatılıp kapatılmamasıyla ilgili sürecin ise daha sonra kararlaştırılacağı öğrenildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

