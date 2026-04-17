        Haberler Yerel Haberler Kahramanmaraş Haberleri Kahramanmaraş Açık Atış Poligonu'nda görevli polis memuru görevden uzaklaştırıldı

        Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürlüğü, okul saldırganının poligonda atış yapmasıyla ilgili 1 polis memurunun görevden uzaklaştırıldığını bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.04.2026 - 13:31 Güncelleme:
        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, önceki gün Ayser Çalık Ortaokulu'nda ülkeyi yasa boğan menfur bir silahlı saldırı gerçekleştirildiği hatırlatıldı.

        Yürütülen çalışmalar kapsamında, olayın faili İsa Aras Mersinli'nin İl Emniyet Müdürlüğü Açık Atış Poligonu'nda 13 Nisan Pazartesi günü babasıyla atış yaptığının tespit edildiği belirtilen açıklamada, "Bu tespit üzerine poligon görevlisi polis memuru M.Y, aynı gün valilik makam oluruyla görevden uzaklaştırılmıştır. Bu kapsamda sorumluluğu olan ve olabilecek görevliler hakkında Emniyet Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Başkanlığı tarafından soruşturma başlatılmıştır." ifadesi kullanıldı.

        Onikişubat ilçesindeki Ayser Çalık Ortaokulu'nda önceki gün düzenlenen silahlı saldırıda 1'i öğretmen 9 kişi yaşamını yitirmiş, 13 kişi yaralanmıştı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

