Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kahramanmaraş Haberleri Kahramanmaraş'ta okula silahlı saldırı düzenleyen failin bilgisayarından saldırıya ilişkin belge içeriği çıktı

        Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde okula silahlı saldırı düzenleyen failin bilgisayarında "yakın dönemde büyük bir eylem gerçekleştireceğine" dair belge içeriğine ulaşıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.04.2026 - 10:05 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada, Ayser Çalık Ortaokulu'nda dün saat 13.30 civarında düzenlenen silahlı saldırıda 1'i öğretmen, 8'i öğrenci 9 kişinin yaşamını yitirdiği, 6'sı ağır 13 öğrencinin yaralandığı, failin olay yerinde ölü ele geçirildiği anımsatıldı.

        Olaya ilişkin soruşturmayı yürütmek üzere 3 Cumhuriyet Başsavcı Vekili ve 10 Cumhuriyet Savcısının görevlendirildiği ifade edilen açıklamada, otopsi işlemlerinin tamamlanarak cenazelerin definlerinin yapılması için ailelere teslim edildiği belirtildi.

        Olay yerinde saldırgan tarafından kullanılan 5 tabancaya el konulduğu, yapılan kriminal incelemede tabancaların failin babası olan polis başmüfettişi Uğur Mersinli adına ruhsatlı olduğu, bunun üzerine babanın gözaltına alınıp ifadesinin ardından nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilerek tutuklandığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

        "Olayı gerçekleştiren failin yapılan ev aramasında, kişisel bilgisayarı ve cep telefonu gibi dijital materyallerine el konulmuş ve dijital materyallerde gerçekleştirilen incelemelerde failin bilgisayarında yakın dönemde büyük bir eylem gerçekleştireceğine dair 11 Nisan 2026 tarihli belge içeriğine ulaşılmıştır. Mevcut deliller itibarıyla eyleme ilişkin herhangi bir terör bağlantısı tespit edilememiş olup eylemin failin bireysel olarak gerçekleştirdiği bir eylem olduğu ön kanaatine varılmıştır."

        Olaya ilişkin daha önce alınan yayın yasağı kararına rağmen provokatif paylaşım yapan hesaplara yönelik adli işlemlerin başlatıldığı kaydedilen açıklamada, "Soruşturma, çocuklarımızı bazı olumsuz eylemlere yönlendirmeye çalışan dijital platformlarda incelenmek üzere tüm yönleriyle derinleştirilerek sürmektedir. Bu aşamada yürütülen soruşturmaya yönelik resmi ve yetkili makamlarca gerçekleştirilen açıklamalar dışındaki paylaşımlara itibar edilmemesi önem arz etmektedir. Olayla ilgili soruşturma tüm boyutları ve titizlikle yürütülmektedir." ifadeleri kullanıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Profilinde ABD'li katil var! Ayla öğretmen siper olmuş!
        11 Nisan'da katliamın planını yapmış!
        İçişleri ve Milli Eğitim bakanları 81 il valisiyle görüştü
        Şanlıurfa'daki lise saldırısında 18 gözaltı
        Konutta reel düşüş sürüyor
        Osimhen’den kritik maç öncesi "hazırım" mesajı!
        Trump 34 yıl sonra yapılacak görüşmeyi duyurdu
        ABD-İran Savaşı'nda sırada ne var? Dört olası senaryo
        İran: Ateşkesin uzatılması lehimize değil
        Arda Güler maç sonu çıldırdı!
        Altın fiyatları yükselişte
        2 bölgeye çığ, 2 bölgeye toz taşınımı uyarısı
        O çizginin sebebi bakın neymiş!
        Mevsimlik işçinin izin hakkı var mı?
        Araç uyarı ışıkları ne anlatıyor?
        Arda Güler tarihe geçti!
        Sabri suskunluğunu bozdu
        Dünyanın en iyi 100 mutfağı belli oldu
        "Üç büyükler"in YouTube kanalları, Avrupa'da ilk 20'de
        "Sevilmek istiyorum diye ağladım"
        Benzer Haberler

        Okul saldırısında hayatını kaybedenlerin cenazeleri ailelerine teslim edilm...
        Okul saldırısında hayatını kaybedenlerin cenazeleri ailelerine teslim edilm...
        Katliamın belgesi bilgisayardan çıktı Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı...
        Katliamın belgesi bilgisayardan çıktı Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı...
        Ölenlerin yakınlarından Vali Ünlüer'e tepki
        Ölenlerin yakınlarından Vali Ünlüer'e tepki
        Kahramanmaraş'ta 1 öğretmen 8 öğrenciyi öldüren saldırganla ilgili ilginç d...
        Kahramanmaraş'ta 1 öğretmen 8 öğrenciyi öldüren saldırganla ilgili ilginç d...
        Saldırganın sınıfta çekildiği görüntüler ortaya çıktı
        Saldırganın sınıfta çekildiği görüntüler ortaya çıktı
        Kahramanmaraş'ta okulda silahlı saldırı: 9 ölü, 20 yaralı (5)
        Kahramanmaraş'ta okulda silahlı saldırı: 9 ölü, 20 yaralı (5)