        Kahramanmaraş Haberleri Kahramanmaraş'taki silahlı saldırının gerçekleştiği okula Türk bayrağı asıldı ve karanfil bırakıldı

        Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde, silahlı saldırının gerçekleştiği okula Türk bayrağı asıldı, karanfil ve gül bırakıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.04.2026 - 20:06 Güncelleme:
        Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde, silahlı saldırının gerçekleştiği okula Türk bayrağı asıldı, karanfil ve gül bırakıldı.

        Bazı vatandaşlar, dün biri öğretmen 9 kişinin yaşamını yitirdiği, 13 kişinin de yaralandığı silahlı saldırının ardından Ayser Çalık Ortaokulu'na geldi.

        Burada hayatını kaybedenler için okul girişine ve kapısına Türk bayrağı asıldı, karanfil ve gül bırakıldı.

        Okul kapısına Türk bayrağı asan Yunus Emre Yüce, AA muhabirine, olayı duyduklarında çok üzüldüklerini söyledi.

        Bir daha böyle acıların yaşanmamasını temenni eden Yüce, "Türk bayrağımız şehitlerimiz için. neticede onlar da bizim şehitlerimiz sayılır. Allah'tan rahmet, kalanlara baş sağlığı diliyorum. İnşallah yaralı olanlar da tez zamanda iyileşir." dedi.

        Okulun kapısına karanfil bırakanlardan Ali Efe Deniz ise olaydan kısa süre sonra bölgeye geldiğini dile getirdi.

        Aynı okulda eğitim gören kuzeninin saldırıdan yara almadan kurtulduğunu bildiren Deniz, şunları kaydetti:

        "Yaşadığımız durum içler acısı, ne yaparsak yapalım gidenler geri gelmiyor, kalanlara sabır diliyorum. Benim buraya karanfil getirme amacım ise ocağına ateş düşen insanların acılarını biraz olsun dindirebilmek, onları önemsediğimizi bildirmek isteriz."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Kahramanmaraş'ta silah seslerini duyunca okula koşan baba yaşadıklarını anl...
        Kahramanmaraş'ta saldırganı etkisiz hale getiren Necmettin Bekçi yaşadıklar...
        Bakanlardan Kahramanmaraş'taki okul saldırısında hayatını kaybeden öğretmen...
        Saldırganın daha önce çantası aranmadan okula alınmıyormuş
        Kahramanmaraş'taki okul saldırısında hayatını kaybeden Ayla öğretmeni eşi R...
        Sendika başkanlarından Kahramanmaraş'taki okul saldırısına tepki
