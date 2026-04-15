        Karabük Haberleri Karabük Şehirlerarası Otobüs Terminali 19 Mayıs'ta açılacak

        Karabük Şehirlerarası Otobüs Terminali 19 Mayıs'ta açılacak

        Karabük'te yenileme çalışmalarında sona gelinen şehirlerarası otobüs terminalinin 19 Mayıs'ta hizmete açılacağı bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.04.2026 - 16:52 Güncelleme:
        Karabük Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, 3 bin 213 metrekare kapalı alan ve 66 metrekare terasa sahip terminal, modern bilet ofisleri, geniş ve konforlu bekleme salonları, mescid, kafeterya, kayıp eşya birimi, lostra hizmeti, berber, hediyelik eşya dükkanları ve otopark gibi birçok hizmet alanını bünyesinde barındırıyor.

        Tüm yolcu ihtiyaçlarının tek çatı altında karşılanacak şekilde tasarlanan terminalin, şehir içi ve şehirlerarası ulaşımda standartları yükseltmesi hedefleniyor.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Karabük Belediye Başkanı Özkan Çetinkaya, terminalin eski halinin şehre yakışmadığını belirterek, "Terminali Karabük'e yakışır, vatandaşlarımızın konforunu önceleyen, tüm ihtiyaçlarını karşılayabilecekleri ferah ve modern yapıya dönüştürmüş olmanın mutluluğunu taşıyoruz. Karabük için üretmeye, şehrimizin geleceğine değer katmaya ve verdiğimiz sözleri bir bir hayata geçirmeye devam edeceğiz. Terminalimiz Karabükümüze hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        K.Maraş'ta okulda silahlı saldırı: 4 ölü, 20 yaralı!
        K.Maraş'ta okulda silahlı saldırı: 4 ölü, 20 yaralı!
        5 silah ve 7 şarjörle okula gitti! 2 sınıfı hedef aldı!
        5 silah ve 7 şarjörle okula gitti! 2 sınıfı hedef aldı!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        İhraç polis, Gülistan'ın sim kartını 3 saat kullanmış!
        İhraç polis, Gülistan'ın sim kartını 3 saat kullanmış!
        İsrail basını: Avrupa'daki son dostlarımızı kaybediyoruz
        İsrail basını: Avrupa'daki son dostlarımızı kaybediyoruz
        İddia: İran, ABD'ye karşı Çin casus uydusu kullanıyor
        İddia: İran, ABD'ye karşı Çin casus uydusu kullanıyor
        ABD düğmeye bastı: İran petrol satışına izin bitiyor
        ABD düğmeye bastı: İran petrol satışına izin bitiyor
        "Trump'ın görevini yerine getirme yeterliliği incelensin" tasarısı
        "Trump'ın görevini yerine getirme yeterliliği incelensin" tasarısı
        İkinci elde fiyat artış beklentisi
        İkinci elde fiyat artış beklentisi
        Sabri suskunluğunu bozdu
        Sabri suskunluğunu bozdu
        "Üç büyükler"in YouTube kanalları, Avrupa'da ilk 20'de
        "Üç büyükler"in YouTube kanalları, Avrupa'da ilk 20'de
        Osimhen elini taşın altına koydu!
        Osimhen elini taşın altına koydu!
        1.67 milyar Euro'luk imza
        1.67 milyar Euro'luk imza
        Kuyudaki cinayette iddianame! Her detayı dehşet!
        Kuyudaki cinayette iddianame! Her detayı dehşet!
        "Sevilmek istiyorum diye ağladım"
        "Sevilmek istiyorum diye ağladım"
        Dünyanın en iyi 100 mutfağı belli oldu
        Dünyanın en iyi 100 mutfağı belli oldu
        Nişanlandılar
        Nişanlandılar
        Belki farkında değiliz ama, İran ile 1932’de imzaladığımız andlaşmanın şartlarını mükemmelen yerine getiriyoruz
        Belki farkında değiliz ama, İran ile 1932’de imzaladığımız andlaşmanın şartlarını mükemmelen yerine getiriyoruz
        Yeniden akıllara getirdi
        Yeniden akıllara getirdi
        O hastalar için son gelişmeler!
        O hastalar için son gelişmeler!

        Benzer Haberler

        Karabük Şehirlerarası Otobüs Terminali 19 Mayıs'ta açılıyor Modern terminal...
        Karabük Şehirlerarası Otobüs Terminali 19 Mayıs'ta açılıyor Modern terminal...
        KBÜ'de inovasyon ve girişimcilik zirvesi düzenlendi
        KBÜ'de inovasyon ve girişimcilik zirvesi düzenlendi
        KBÜ heyeti Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi ile iş birliğini değerlendirdi
        KBÜ heyeti Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi ile iş birliğini değerlendirdi
        Karabük'te otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı
        Karabük'te otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı
        Şahin: "Bizler seçimle iktidara geldik" "Bakan yardımcıları siyasi iradenin...
        Şahin: "Bizler seçimle iktidara geldik" "Bakan yardımcıları siyasi iradenin...
        Karabük heyeti Gençlik ve Spor Bakanı Bak ile görüştü
        Karabük heyeti Gençlik ve Spor Bakanı Bak ile görüştü