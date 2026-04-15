Karabük'te otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı
Karabük'ün Safranbolu ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı.
Giriş: 15.04.2026 - 13:59
İ.T. (41) idaresindeki 34 GCG 310 plakalı otomobil, Karabük-Bartın kara yolu Ovacuma köyü yakınlarında F.A. (20) yönetimindeki 34 FOM 126 plakalı motosikletle çarpıştı.
Kazada motosiklet sürücüsü yaralandı, bölgeye sağlık, Jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi.
Yaralı sürücü sağlık ekiplerince Safranbolu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
