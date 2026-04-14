Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Karabük Haberleri Karabük'ten kısa kısa

        Karabük'ten kısa kısa

        AK Parti Karabük milletvekilleri Cem Şahin ve Durmuş Ali Keskinkılıç, Karabük Belediye Başkanı Özkan Çetinkaya ile AK Parti Karabük İl Başkanı Ferhat Salt, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'ı ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.04.2026 - 18:59 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        AK Parti İl Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede Karabük'te gençlik ve spor yatırımları, spor altyapısının geliştirilmesi ve hizmetlerin genişletilmesine yönelik konular ele alındı.

        Heyet, Bakan Bak'a kentte yürütülen çalışmalar hakkında bilgi verdi.


        - Başkan Çetinkaya'dan Soğuksu Mahallesi'ne ziyaret

        Karabük Belediye Başkanı Çetinkaya, Soğuksu Mahallesi'nde vatandaşlarla bir araya geldi.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Soğuksu Mahallesi'nde gerçekleştirdiği ziyaret sırasında sohbet eden teyzelerle karşılaşan Çetinkaya, onların bulunduğu alanın yeterince konforlu olmadığını fark etti.

        Çetinkaya'nın çardak yapılması talimatının ardından çardak mahalleye kazandırılarak kullanıma sunuldu.

        Mahalleyi yeniden ziyaret ederek bu kez çardakta teyzeler ve mahalle sakinleriyle buluşan Çetinkaya, vatandaşlarla sohbet etti.

        - Karabük'te kestiği ağacın çarpması sonucu yaşamını yitiren işçi defnedildi

        Karabük'ün Yenice ilçesinde kestiği ağacın çarpması sonucu hayatını kaybeden işçi toprağa verildi.

        Gökbel köyü Karakaya mevkisindeki ormanlık alanda kestiği ağacın çarpması sonucu yaşamını yitiren Muharrem Ustaoğlu'nun (62) cenazesi Gökbel köyü Hamdioğlu Mahallesi Camisi'ne getirildi.

        Burada ikindi vakti kılınan namazın ardından Ustaoğlu'nun cenazesi aile mezarlığına defnedildi.

        Namaza, Ustaoğlu'nun ailesi ve yakınlarının yanı sıra Yenice Belediye Başkanı Şekip Sertaş Karakaş ve vatandaşlar katıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Okulda silahlı saldırı: 16 yaralı! Saldırgan öldü!
