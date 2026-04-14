Karabük'te kaçak kazı ve uyuşturucu operasyonlarında 5 şüpheli yakalandı
Karabük'te düzenlenen kaçak kazı ve uyuşturucu operasyonlarında 5 zanlı gözaltına alındı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, Karabük Cumhuriyet Başsavcılığı ile Safranbolu Cumhuriyet Savcılığı koordinesindeki İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Safranbolu'da kaçak kazı yapan 2 zanlıyı suçüstü yakaladı.
Operasyonda, delici kırıcı alet, keski, manivela demiri, kafa feneri, balyoz, çekiç, pense, maket bıçağı, halat, uzatma kablosu, akü ve 3 plastik boru ele geçirildi.
Kent merkezindeki 3 şüphelinin üzerinde ve aracında yapılan aramalarda, 85 sentetik ecza hap, 1 gram kokain, 8 parça uyuşturucu emdirilmiş peçete ile uyuşturucu kullanma aparatı bulundu.
Şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.
