Karabük'te 2 ev ve ahır yandı
Karabük'ün Eskipazar ilçesinde 2 ev ve ahır yandı.
Giriş: 20.05.2026 - 10:12 Güncelleme:
Karabük'ün Eskipazar ilçesinde 2 ev ve ahır yandı.
Sofular köyü Salmanlar Mahallesi'nde P.K'ye ait müstakil evde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Alevler, bitişikteki ahıra ve D.K'ye ait eve de sıçradı.
İhbar üzerine yangın yerine itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında 2 ev ve ahır kullanılmaz hale geldi.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.
Günün Önemli Manşetleri