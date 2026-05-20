Karabük'te 2 ev ve ahır yandı

Karabük'ün Eskipazar ilçesinde 2 ev ve ahır yandı.





Sofular köyü Salmanlar Mahallesi'nde P.K'ye ait müstakil evde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.



Alevler, bitişikteki ahıra ve D.K'ye ait eve de sıçradı.



İhbar üzerine yangın yerine itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.



Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında 2 ev ve ahır kullanılmaz hale geldi.

