        Karabük'te kavga ihbarına giden polislere sürpriz kutlama

        Karabük'ün Safranbolu ilçesinde mahalle sakinleri, kavga ihbarı için olay yerine gelen polislere sürpriz kutlama yaptı.

        Giriş: 12.04.2026 - 17:06 Güncelleme:
        Karabük'te kavga ihbarına giden polislere sürpriz kutlama

        Karabük'ün Safranbolu ilçesinde mahalle sakinleri, kavga ihbarı için olay yerine gelen polislere sürpriz kutlama yaptı.

        İsmetpaşa Mahallesi'nde, Türk Polis Teşkilatının 181. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla program hazırlandı.

        Etkinlikte yazar Tuğba Turan, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak kavga ihbarında bulundu. Kendileri için planlanan kutlamadan habersiz belirtilen adrese giden ekipler sürprizle karşılaştı.

        Ekipler, mahallede davul ve orkestra eşliğinde karşılandı. Türk Polis Teşkilatının 181. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla pasta kesilen etkinlikte vatandaşlar, polislerle sohbet ederek tebriklerini iletti.

        Safranbolu Gümüş Toplumu Destekleme ve Girişimcilik Derneği Başkanı İlyas Türe'nin de destek verdiği program, ikramların ardından ekiplerin alkışlarla uğurlanmasıyla sona erdi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Trump: İran Hürmüz sözünü tutmadı
        Trump: İran Hürmüz sözünü tutmadı
        İsrail'den İran'a yeniden saldırı iması
        İsrail'den İran'a yeniden saldırı iması
        21 saatlik ABD-İran görüşmelerinden sonuç çıkmadı
        21 saatlik ABD-İran görüşmelerinden sonuç çıkmadı
        "Katliam şebekesinin sarsıldığının göstergesi"
        "Katliam şebekesinin sarsıldığının göstergesi"
        Fenerbahçe'den Vedat Muriqi bombası!
        Fenerbahçe'den Vedat Muriqi bombası!
        Kalp krizi geçirirken minibüste mahsur kaldı!
        Kalp krizi geçirirken minibüste mahsur kaldı!
        "Gündemi anlatırken daha insani bir yerden konuşacağız"
        "Gündemi anlatırken daha insani bir yerden konuşacağız"
        Aydın'da evde patlama! Kahreden haber!
        Aydın'da evde patlama! Kahreden haber!
        OpenAI’dan kritik güvenlik uyarısı
        OpenAI’dan kritik güvenlik uyarısı
        Feci ölüm! Top oynarken uçurumdan düştü!
        Feci ölüm! Top oynarken uçurumdan düştü!
        Ünlülere uyuşturucu soruşturması: 24 yeni gözaltı!
        Ünlülere uyuşturucu soruşturması: 24 yeni gözaltı!
        8 ismin test sonucu belli oldu!
        8 ismin test sonucu belli oldu!
        Yolda karşılaştılar
        Yolda karşılaştılar
        "Tartışmasız kırmızı kart!"
        "Tartışmasız kırmızı kart!"
        Macaristan'da kritik seçim
        Macaristan'da kritik seçim
        İşte Okan Buruk'un Kocaelispor 11'i!
        İşte Okan Buruk'un Kocaelispor 11'i!
        Çocuklarda büyüme ağrısına dikkat!
        Çocuklarda büyüme ağrısına dikkat!
        "Çalışkan ikili!"
        "Çalışkan ikili!"
        Tarihi kumbaraya tarihi operasyon
        Tarihi kumbaraya tarihi operasyon
        Bu köyün benzersiz bir özelliği var!
        Bu köyün benzersiz bir özelliği var!

