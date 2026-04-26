Karabük'te su samuru görüntülendi

Karabük'te nesli tükenme tehlikesi altındaki su samurunun görüntüleri cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Araç Çayı'nın Kayabaşı Köprüsü kesiminde su samurunu görenler, bu anları cep telefonu kamerası ile kaydetti. Görüntülerde, su samurunun yüzerek ilerlemesi ve avlanması yer alıyor.

