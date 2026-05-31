Karabük'te suda mahsur kalan mandaların atla kurtarılması kamerada

Karabük'ün Eskipazar ilçesinde bir kişi mahsur kalan mandalarını atıyla sudan çıkardı. Gerede Çayı'nın Hamamlı köyü mevkisinde suya giren iki manda, su seviyesinin yüksek olması nedeniyle kıyıya çıkmakta zorlandı. Durumu fark eden hayvanların sahibi Cemal Demirtaş, atına binerek çaya girdi. Hayvanları suyun içinden kıyıya yönlendiren Demirtaş, mandaları sudan çıkardı. Mandaların çıkarılma anı cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.