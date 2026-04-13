Karabük'te uyuşturucu operasyonlarında 3 şüpheli yakalandı

Karabük'te düzenlenen 3 uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı gözaltına alındı. Valilikten yapılan açıklamaya göre, Karabük Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesindeki İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında çalışma yürüttü. Düzenlenen 3 operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı, aramalarda 15 gram sentetik uyuşturucu, 10 sentetik ecza hap, 3 uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi. Zanlılar hakkında adli işlem başlatıldı.

