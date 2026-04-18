        Haberler Yerel Haberler Karabük Haberleri Karabük'te yarım asırlık sinema restore edilecek

        AK Parti Karabük milletvekilleri Cem Şahin ve Durmuş Ali Keskinkılıç, Karabük Belediye Başkanı Özkan Çetinkaya ile AK Parti Karabük İl Başkanı Ferhat Salt, uzun süredir kullanılmayan sinema binasında incelemelerde bulundu.

        Giriş: 18.04.2026 - 20:43 Güncelleme:
        Karabük'te 1958'de hizmete açılan ve Yenişehir Sineması'nın restorasyon çalışmalarıyla yeniden kente kazandırılması hedefleniyor.

        Şahin, Yenişehir Sineması'nın Karabük'ün geçmişiyle geleceği arasında önemli köprü olduğunu belirterek, "Şehrimizin kültürel mirasını koruyarak gelecek nesillere aktarmak önceliklerimiz arasında yer alıyor. Bu kıymetli yapıyı yeniden Karabük'ün hizmetine sunmak için çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

        Keskinkılıç da Yenişehir Sineması'nın sadece bir yapı değil, aynı zamanda Karabük'ün sosyal hayatına tanıklık etmiş önemli mekan olduğunu dile getirerek, yapılacak çalışmalarla burayı yeniden canlandırmayı hedeflediklerini anlattı.

        Çetinkaya da yazlık sinemanın ardından kışlık sinemanın da restore edilmesinin kentin kültürel hayatına katkı sunacağını ifade ederek, Karabük'ün tarihi ve kültürel değerlerini gün yüzüne çıkarmaya devam edeceklerini anlattı.

        Salt da çalışmanın şehirde heyecan oluşturduğunu belirterek, hemşehrilerinin anılarında önemli yeri olan mekanı yeniden canlandırmak için çalışmalarını sürdürdüklerini kaydetti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Ukrayna Dışişleri Bakanı Habertürk'e konuştu
        Eski Tunceli Valisinin oğlu tutuklandı
        Canlı anlatım ve istatistikler!
        ABD Başkanı Trump: İran bize şantaj yapamaz
        İddia: Gerald R. Ford bölgeye gönderildi
        16 yaşındaki Milli Satranç oyuncusu Feyza Keskin ölü bulundu
        İran, Hürmüz Boğazı'nı yeniden kapattı
        Sezar'ın "Geldim, gördüm, yendim" dediği kalede çökme yaşandı
        Bernardo Silva'ya Çizme kancası!
        Şarkıcı Rıza Tamer'e veda
        Okulun bahçesine yıldırım düştü 2 çocuk öldü!
        "Kırmızı kart verilmeliydi"
        Son dakikadaki faul doğru mu?
        3 hane yaşıyor! 'Hayalet köy' canlanıyor!
        "Kulüp çürümüşlük içinde!"
        İnan Kıraç'ın evliliğinde karar verildi!
        Tuba Ünsal'dan eski eşine tepki
        Şiddet "Geliyorum" diyor! Büyük alarm sinyali beklemeyin
        Onursal Adıgüzel gözaltına alındı
        Müge Oruçkaptan: Size ihanet etmeyecek olan tek şey işinizdir
