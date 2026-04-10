        Karabük'ten kısa kısa

        Karabük Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Kırışık ve Özbekistan Taşkent Beşeri Bilimler Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kahramon Sabirov arasında akademik iş birliği protokolü imzalandı.

        Giriş: 10.04.2026 - 16:13 Güncelleme:
        Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Kırışık, Sabirov ve beraberindeki heyeti misafir etti.

        Kırışık ile Sabirov, akademik iş birliklerinin güçlendirilmesi ve yapılabilecek projeler hakkında görüş alışverişinde bulundu.

        Görüşmenin ardından ortak araştırma projeleri ve konferanslar, akademik iş birliği, öğrenci değişimi, yurt dışı eğitim programlarını da kapsayan protokol imzalandı.

        - Başkan Çetinkaya'dan öğrencilere ziyaret

        Karabük Belediye Başkanı Özkan Çetinkaya, Şehit Mehmet Dinçel İlkokulu'nu ziyaret ederek, öğrencilerle bir araya geldi.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, öğrencilerle sohbet eden Çetinkaya, çocukların sorularını yanıtladı.

        Sohbet sırasında hayatından kesitler de paylaşan Çetinkaya, "Bu şehirde doğduk, bu şehirde büyüdük, bu şehre hizmetkar olduk. Bunun gururunu yaşıyoruz." ifadelerini kullandı.

        Ziyarette okul yönetimi ve öğretmenlerle de görüşen Çetinkaya, eğitim süreçlerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

        - "Karabük İli Mezarlıkları ve Mezar Taşları" kitabının tanıtımı yapıldı

        Karabük'ün Safranbolu ilçesinde Safranbolu Kültür ve Turizm Vakfı katkılarıyla yayınlanan "Karabük İli Mezarlıkları ve Mezar Taşları" kitabının tanıtımı gerçekleştirildi.

        İlçedeki bir otelde yapılan toplantıda konuşan kitabın yazarı Karabük Üniversitesi İnsan ve Sosyal Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Lütfiye Göktaş Kaya, eserin uzun yıllar alan emeğin soncunda ortaya çıktığını söyledi.

        Hem arazi hem de ofis çalışmalarının değerlendirilmesinin 12 yıl sürdüğünü belirten Kaya, "Kitap, Kültür ve Turizm bakanlığı adına Prof. Dr. Lütfiye Göktaş Kaya başkanlığında yürütülen Karabük ili ve ilçelerinde bulunan taşınmaz kültür varlıklarının tespit ve tesciline arkeolojik yüzey araştırması projesi kapsamında hazırlandı. Proje kapsamında Karabük'ün 278 köyü yerinde incelendi. Yaklaşık 2 bin 500 mezar taşı envanterlendi. Bunlardan 1000 örnek seçilerek kitaplaştırıldı." dedi.

        Toplantıya, Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, Eflani Belediye Başkanı Hüsnü Akın, Safranbolu Kültür ve Turizm Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Şefik Yılmaz Dizdar da katıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

