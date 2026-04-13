Karabük'te parktaki kamelyaya zarar verilmesi kameraya yansıdı
Karabük'te parktaki kamelyaya zarar verilmesi cep telefonu kamerası ile görüntülendi.
Yeşil Mahalle'de bulunan bir parktaki kamelya, kimliği belirlenemeyen bir kişi yakıldı. Cep telefonu kamerasına yansıyna görüntülerde, bir kişinin parktaki kamelyayı yakması yer alıyor.
Karabük Belediyesinden yapılan açıklamada, "Gece gündüz demeden bu şehre hizmet ederken, yıkmaya ve yakmaya kalkanlara asla taviz vermeyeceğiz. Sorumlular tek tek tespit edilecek, en ağır idari yaptırım uygulanacaktır. Karabük'ün ve hemşehrilerimizin hakkını yedirmeyiz." ifadelerine yer verildi.
