Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Karabük Haberleri KARDEMİR'e bağlı KARÇEL'de toplu iş sözleşmesi imzalandı

        KARDEMİR'e bağlı KARÇEL'de toplu iş sözleşmesi imzalandı

        Karabük Demir ve Çelik Fabrikalarının (KARDEMİR) bağlı ortaklığı Karabük Çelik Yapı İmalat Sanayi ve Ticaret AŞ'de (KARÇEL) toplu iş sözleşmesi görüşmeleri sonuçlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.05.2026 - 17:47 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        KARDEMİR'e bağlı KARÇEL'de toplu iş sözleşmesi imzalandı

        Karabük Demir ve Çelik Fabrikalarının (KARDEMİR) bağlı ortaklığı Karabük Çelik Yapı İmalat Sanayi ve Ticaret AŞ'de (KARÇEL) toplu iş sözleşmesi görüşmeleri sonuçlandı.

        KARDEMİR'den yapılan açıklamada, KARÇEL ile Özçelik-İş Sendikası arasında yürütülen ve KARÇEL Genel Müdürlük Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen 11. Dönem Toplu İş Sözleşmesi görüşmelerinin başarıyla tamamlandığı ve yeni dönem sözleşmesinin törenle imzalandığı bildirildi.

        Çalışanların haklarını koruyan, sosyal haklarını güçlendiren ve çalışma barışını daha da pekiştiren sözleşme sürecinin, KARDEMİR Yönetim Kurulunun destekleriyle karşılıklı anlayış, uzlaşı ve yapıcı işbirliği içerisinde sonuçlandırıldığı belirtilen açıklamada, sözleşmenin, çalışma hayatında istikrar ve kurumsal işbirliği kültürünü güçlendiren önemli bir adım olarak değerlendirildiği kaydedildi.

        Açıklamada, sözleşmenin başta çalışanlar olmak üzere ailelerine, sendikaya, şirkete, Karabük'e ve Türkiye'ye hayırlı olması dilendi, sürece katkı sunan tüm taraflara teşekkür edildi.

        Törene, KARDEMİR Strateji ve Yatırımlar Genel Müdür Yardımcısı ve KARÇEL Genel Müdür Vekili Şerif Okluoğlu, KARDEMİR Hukuk Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Gürbüz, KARDEMİR İnsan Kaynakları ve İdari İşler Direktörü Gencay Güven ile Özçelik-İş Sendikası Karabük Şube Başkanı Kenan Yılmaz ve sendika yönetiminin katıldığı belirtildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Şanlıurfa'da dehşet yaşandı! Silahlı kavgada 3 kiş öldü!
        Şanlıurfa'da dehşet yaşandı! Silahlı kavgada 3 kiş öldü!
        "Savunma ihracatında hedef ilk 10"
        "Savunma ihracatında hedef ilk 10"
        Gökhan Böcek: "Veli Ağbaba 1 milyon euro istedi"
        Gökhan Böcek: "Veli Ağbaba 1 milyon euro istedi"
        Bugün Ne Oldu? 8 Mayıs 2026'nın haberleri
        Bugün Ne Oldu? 8 Mayıs 2026'nın haberleri
        ABD: İran'dan bugün yanıt almalıyız
        ABD: İran'dan bugün yanıt almalıyız
        Aziz Yıldırım'dan birlik çağrısı!
        Aziz Yıldırım'dan birlik çağrısı!
        Myanmar'da 11 bin karatlık dev yakut bulundu
        Myanmar'da 11 bin karatlık dev yakut bulundu
        İran: Füze kapasitesinde yüzde 120'ye ulaştık
        İran: Füze kapasitesinde yüzde 120'ye ulaştık
        ABD istihbaratı: İran ablukaya aylarca dayanır
        ABD istihbaratı: İran ablukaya aylarca dayanır
        Sağlık Bakanlığı'ndan "hantavirüs" açıklaması
        Sağlık Bakanlığı'ndan "hantavirüs" açıklaması
        Ruhi Çenet'e tepki
        Ruhi Çenet'e tepki
        "Gazze'ye 1 milyon konserve dağıtıldı"
        "Gazze'ye 1 milyon konserve dağıtıldı"
        Astım ve nefes darlığı olanlar dikkat! 3 bölgede toz bulutları etkili olacak
        Astım ve nefes darlığı olanlar dikkat! 3 bölgede toz bulutları etkili olacak
        G.Saray şampiyonluk maçına çıkıyor!
        G.Saray şampiyonluk maçına çıkıyor!
        "İran bir petrol tankerine el koydu"
        "İran bir petrol tankerine el koydu"
        Fenerbahçe, Konyaspor karşısında!
        Fenerbahçe, Konyaspor karşısında!
        Alman devi 3 bin kişiyi işten çıkaracak
        Alman devi 3 bin kişiyi işten çıkaracak
        Topkapı Sarayı'nın Harem'inde yeni dönem!
        Topkapı Sarayı'nın Harem'inde yeni dönem!
        Sallai’ye Premier Lig kancası!
        Sallai’ye Premier Lig kancası!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası

        Benzer Haberler

        Tarihi eser operasyonunda Roma dönemine ait aslan heykeli ele geçirildi
        Tarihi eser operasyonunda Roma dönemine ait aslan heykeli ele geçirildi
        Karabük'te yangın çıkan müstakil ev kullanılamaz hale geldi
        Karabük'te yangın çıkan müstakil ev kullanılamaz hale geldi
        İki katlı ahşap ev alevlere teslim oldu, engelli kadını komşuları kurtardı
        İki katlı ahşap ev alevlere teslim oldu, engelli kadını komşuları kurtardı
        Yol ortasındaki hindi kavgası trafiği durdurdu Komşu hindilerinin kavgası t...
        Yol ortasındaki hindi kavgası trafiği durdurdu Komşu hindilerinin kavgası t...
        "Türkiye Yüzyılı" vizyonu SosyalFest 2026 ile İstanbul'a taşınıyor
        "Türkiye Yüzyılı" vizyonu SosyalFest 2026 ile İstanbul'a taşınıyor
        KBÜ'de "Bugün Fidan Yarın Nefes" projesiyle çevre bilinci oluşturuluyor
        KBÜ'de "Bugün Fidan Yarın Nefes" projesiyle çevre bilinci oluşturuluyor