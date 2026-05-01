Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, Karaman'da konuştu:

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "6 ilimiz birbirine bölünmüş yollarla bağlıydı. Bugün 77 ilimiz birbirine bölünmüş yollarla bağlı. Şehirler arasında ortalama hız saatte 40 kilometreydi, bugün 90 kilometreye çıkmış durumda. Bölünmüş yollar ve otoyollarla beraber birçok işi hayata geçirdik." dedi.



Çeşitli ziyaretler ve Karaman Çevre Yolu 1. kısım açılışı için kente gelen Uraloğlu, AK Parti Karaman İl Başkanlığını ziyaret etti.



Uraloğlu, bugüne kadar Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak Karaman’a 68 milyar liralık yatırım yaptıklarını, 19 kilometre olan bölünmüş yolu 175 kilometreye çıkardıklarını söyledi.



Bölünmüş yollar, otoyollar ve hızlı tren altyapısıyla birçok çalışma yaptıklarını belirten Uraloğlu, şöyle konuştu:



"6 ilimiz birbirine bölünmüş yollarla bağlıydı. Bugün 77 ilimiz birbirine bölünmüş yollarla bağlı. Şehirler arasında ortalama hız saatte 40 kilometreydi, bugün 90 kilometreye çıkmış durumda. Bölünmüş yollar ve otoyollarla beraber birçok işi hayata geçirdik. Karaman’ı, hava yoluyla rekabet eden hızlı trenle tanıştırdık. Bu da gerçekten çok kıymetli. Tabii demir yolu hattını Karaman’da bırakmadık, bırakmayacağız. Öncelikle Ulukışla'da mevcut olan demir yolu hattına bağlayacağız. İnşallah önümüzdeki sene hızlı tren hattı olarak bağlamış olacağız.





Aynı zamanda Aksaray'dan, Ulukışla'dan Mersin'e inen demir yolu ihalesini de yapmış durumdayız. Dolayısıyla o aksla beraber hızlı trenle biz Karaman'dan Akdeniz'e ulaşmış olacağız. Yani sadece Konya'ya, İstanbul'a, Ankara'ya değil, Akdeniz'e de ulaşmış olacağız. Bir taraftan aynı hızlı tren hattıyla, şimdilik Gaziantep’e kadar giden bölümle oralara kadar gitmiş olacağız."



İlerleyen zamanda bu tren hattıyla Irak'ın Basra Limanı'na kadar gidilmiş olunacağını aktaran Uraloğlu, "Sultan Abdülhamid Hicaz Demiryolu'nu yapmıştı. Biz bu hattı oraya da bağlayarak esasında Suriye, Ürdün ve Suudi Arabistan’a kadar gideceğiz." dedi.



Uraloğlu, Türkiye'de 1990'lı yılların "Ertesi gün bankadan maaşımı çekebilecek miyim?" tereddütünün yaşandığı günler olduğunu, artık Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın önderliğinde 50 yıllık planların yapıldığı Türkiye'ye ulaşıldığını vurguladı.



Türkiye’nin tüm İslam coğrafyasında ve mazlumların olduğu her yere yardım eli uzattığını anlatan Uraloğlu, Türkiye’nin kendi milli gelirine göre en fazla yardım yapan ülke olduğuna dikkati çekti.



- "Hizmet yapmak bizim görevimiz"



Bugün Karaman Çevre Yolu’nun 1. etabını hizmete açacaklarını bildiren Uraloğlu, şöyle devam etti:



"Vekillerimizle ve il başkanımızla 2. etap çalışmalarını gözden geçirecek, onun da ne zaman açılabileceğine bugün karar vermiş olacağız. Orada da çok işimiz kalmadı. Çok uzamadan onu da hayata geçireceğiz. Hizmet yapmak bizim görevimiz. Siz bize o görevi hem Cumhurbaşkanımızı hem AK Parti'yi seçerek hem de vergilerinizi ödeyerek veriyorsunuz. Biz görevimizi yapıyoruz. Köprüleri, yolları, tünelleri nasıl yapıyorsak aynı şekilde vatandaşımızın gönlüne de yollar, tüneller, köprüler yaparak girmeye devam edeceğiz. Bunu yapan, 11,5 milyon üyesiyle beraber AK Parti'dir. Önümüzde bir seçim var. Biz, Cumhurbaşkanımızı ve AK Parti'yi inşallah tekrar seçerek yolumuza devam edeceğiz."



Bakan Uraloğlu, "Terörsüz Türkiye" sürecine değinerek, Suriye'de yaşananların bu sürecin kıymetini bir kez daha gösterdiğini dile getirdi.



Cumhur İttifakı'yla çok güçlü bir birlikteliklerinin olduğunu vurgulayan Uraloğlu, şunları kaydetti:



"Allah birliğimizi, beraberliğimizi bozmasın. Terörsüz Türkiye sürecinin ne kadar kıymetli olduğunu Suriye'de yaşanan olaylarda gördük. Orada süreç suhuletle yoluna girdi. Eğer biz Terörsüz Türkiye sürecini başlatmamış olsaydık, suhuletle gitme imkanı zayıftı. Bugün Orta Doğu'da ciddi sıkıntılar var. Kuzeyimizde Rusya-Ukrayna savaşı var ama Türkiye, Cumhurbaşkanımızın liderliğinde adeta bir güven adası. Biz bu şekilde yolumuza devam edeceğiz, hizmet etmeyi sürdüreceğiz. Teşkilatlarımız olarak da vatandaşımızın gönlüne girmeye, oradaki yerimizi daha da güçlendirmeye devam edeceğiz."



Programa, AK Parti Karaman Milletvekilleri Selman Oğuzhan Eser ve Osman Sağlam, AK Parti İl Başkanı Murat Öztürk ve partililer katıldı.



