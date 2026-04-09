Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kars Haberleri Haberleri

        Kars nisanda etkili olan yoğun kar yağışıyla beyaza büründü

        Kars'ta nisan ayında yoğun kar yağışı etkili oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.04.2026 - 09:49 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kars nisanda etkili olan yoğun kar yağışıyla beyaza büründü

        Kars'ta nisan ayında yoğun kar yağışı etkili oldu.

        Kentte dün başlayan ve aralıklarla devam eden kar kenti yeniden beyaza bürüdü.

        Yoğun kar yağışı nedeniyle sürücüler yolda ilerlemekte güçlük çekti, bazı vatandaşlar araçlarının üzerinde biriken karları temizledi.

        Kars Belediyesi ekipleri, kaldırım ve yollarda kar küreme çalışması başlattı.

        Kar yağışının etkisini sürdürdüğü şehirde, Kars Kalesi ve tarihi yapılar beyaz örtüsüyle güzel görüntü oluşturdu. Karla kaplı Kars dronla görüntülendi.

        Vatandaşlardan Baran Alp, "Kar yine bize sürpriz yaptı bereketiyle geldi. Bu yıl kış şartlarını çok çetin geçirdik, inşallah önümüz bahardır. Sabah hep birlikte kara uyandık inşallah baharı göreceğiz." dedi.

        Yasemin Sınık da baharda kışı yaşadıklarını ifade ederek, "Sobalar daha yanıyor kış geri geldi daha da yağar. Mayıs çıkacak ki bahar gelsin, yazı beklerken kışımız geri geldi Allah'ın hikmeti." diye konuştu.

        Sarıkamış ilçesinde de gece başlayan ve aralıklarla devam eden kar, çevreyi beyaza bürüdü.

        İlçe merkezinde yaklaşık 10 santimetre yağan kar, sarıçam ormanları, ağaçlar ve araçları beyaz örtüyle kapladı. Sarıkamış Kayak Merkezi'nin de yeniden beyaza büründüğünü ilçede vatandaşlar, araçlarının üzerinde, ev ve iş yerlerinin önünde biriken karları temizledi.

        Karayolları 18. Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler, kar küreme çalışması başlattı.

        Vatandaşlardan İsmet Çamlı, soğuk ve yağışlı havanın devam ettiğini belirterek, "Sabah kalktık kar yağıyor, nisan ayında kar devam ediyor. Kapıları bacaları küredik, arabaları temizledik. Baharı beklerken kış geldi." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Ünlülere uyuşturucu operasyonu! 14 kişi için gözaltı kararı!
        Ünlülere uyuşturucu operasyonu! 14 kişi için gözaltı kararı!
        Trump'tan İran'a uyarı
        Trump'tan İran'a uyarı
        İsrail'den ateşkese rağmen Lübnan'a saldırı!
        İsrail'den ateşkese rağmen Lübnan'a saldırı!
        İran: 10 maddeden 3'ü ihlal edildi
        İran: 10 maddeden 3'ü ihlal edildi
        Brent petrol tekrar yükseldi
        Brent petrol tekrar yükseldi
        Çenesinden vuruldu eliyle işaret etti! Katliamdan kaçış!
        Çenesinden vuruldu eliyle işaret etti! Katliamdan kaçış!
        Parçaladığı kocasını çöp kutularına attı! Keşifte anlattı!
        Parçaladığı kocasını çöp kutularına attı! Keşifte anlattı!
        Hatalı plakalar ücretsiz değiştirilecek
        Hatalı plakalar ücretsiz değiştirilecek
        Okan Buruk, Osimhen'in döneceği tarihi açıkladı!
        Okan Buruk, Osimhen'in döneceği tarihi açıkladı!
        Döstädning: Ölüm temizliği
        Döstädning: Ölüm temizliği
        Çalışmaları görüntüye alıyordu... Şantiye şefinin trajik sonu!
        Çalışmaları görüntüye alıyordu... Şantiye şefinin trajik sonu!
        Şaşırtan Roseto Kasabası araştırması
        Şaşırtan Roseto Kasabası araştırması
        İbrahim Tatlıses'i ziyaret etti
        İbrahim Tatlıses'i ziyaret etti
        Dünyanın en dar sokağı olarak biliniyor
        Dünyanın en dar sokağı olarak biliniyor
        Şafak Sezer'in o sözlerini beğendi
        Şafak Sezer'in o sözlerini beğendi
        Kadınlar CEV Kupası'nda şampiyon Galatasaray Daikin!
        Kadınlar CEV Kupası'nda şampiyon Galatasaray Daikin!
        Bu bölgelere sağanak yağmur uyarısı! Sıcaklıklar düşüyor
        Bu bölgelere sağanak yağmur uyarısı! Sıcaklıklar düşüyor
        İşçi aleyhine tek yanlı ceza geçersiz
        İşçi aleyhine tek yanlı ceza geçersiz
        İspanya'da kiracılar, "kira ödememe" eylemi başlatıyor
        İspanya'da kiracılar, "kira ödememe" eylemi başlatıyor
        Bölgesel istikrar için adres
        Bölgesel istikrar için adres

        Benzer Haberler

        Kars trafiği, kadın polislere emanet
        Kars trafiği, kadın polislere emanet
        Kars'ta yer gök beyaz: Kar kalınlığı 30 santimi aştı
        Kars'ta yer gök beyaz: Kar kalınlığı 30 santimi aştı
        Kars'ta Nisan sürprizi: şehir merkezi 5 dakikada beyaza büründü
        Kars'ta Nisan sürprizi: şehir merkezi 5 dakikada beyaza büründü
        Kars'ta, "Zirvede Kadın" paneli yoğun ilgi gördü
        Kars'ta, "Zirvede Kadın" paneli yoğun ilgi gördü
        Arpaçay'da öğrencilerden gururlandıran tablo
        Arpaçay'da öğrencilerden gururlandıran tablo
        Susuz'da mera bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi
        Susuz'da mera bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi