Kars'ın yüksek kesimleri mayıs ayında beyaza büründü

Kars'ın Sarıkamış ilçesinin yüksek kesimleri mayıs ayında beyaza büründü.



İlçede gece aralıklarla etkili olan sağanak, yüksek kesimlerde yerini kara bıraktı.



Kar yağışıyla ilçeyi çevreleyen 3 bin 180 rakımlı Allahuekber Dağları ile 2 bin 500 rakımlı Soğanlı, Ağbaba, Büyük Kumru ve Köse dağları beyaza büründü.



Karlı dağ manzarasının sulak alanlara ve göletlere yansıması da güzel görüntüler oluşturdu.



Ayrıca bölgede sulak alanlara gelen angutlar ile kara leylek ve kızıl tilki görüntülendi.

