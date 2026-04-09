        Kars'ta ekipler baharda karla mücadele çalışmalarını sürdürüyor

        Kars'ta kardan ulaşıma kapanan köy yollarının açılması için çalışmalar devam ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.04.2026 - 13:57 Güncelleme:
        Kentte dün başlayan ve aralıklarla devam eden kar yağışı, baharda ulaşımı olumsuz etkiliyor.

        Kar nedeniyle ulaşıma kapanan Digor ilçesine bağlı Türkmeşen, Yemençayır ve Yaylacık köyü yollarının ulaşıma açılması için İl Özel İdaresi ekipleri çalışma başlattı.

        Ekipler, baharda da karla mücadele ederek yolların ulaşıma açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

        Oyuklu köyü muhtarı İrfan Varlı, Digor Kaymakamı Ahmet Tayyip Kahraman, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Fatih Tekcan ve Digor Şantiye Şefi Kayhan Hagi'ye çalışmalarından dolayı teşekkür ederek, ekiplerin bu yıl yoğun çalışma yürüttüklerini belirtti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

