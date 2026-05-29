        Kars'ta sağanak ve dolu etkili oldu

        

        Kars'ın Sarıkamış ilçesinde sağanak ve dolu yaşamı olumsuz etkiledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.05.2026 - 16:00 Güncelleme:
        İlçeye 2 kilometre uzaklıktaki Soğuksu mevkisinde sağanağın ardından etkili olan dolu, çevreyi beyaza bürüdü.

        Şiddetli dolu nedeniyle bazı araçlar yol kenarında durmak zorunda kaldı, bazıları ise kontrollü şekilde ilerledi.

        Vatandaşlardan Türkü Doğa, AA muhabirine, havanın aniden soğuduğunu belirterek, "Sağanağın ardından bir anda dolu bastırdı, her yer bembeyaz oldu. Açıkçası neye uğradığımızı şaşırdık, umarım bu dolu bir yerlere zarar vermemiştir." dedi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

