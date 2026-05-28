Kars'ta bahar ve kış bir arada yaşanıyor

Türkiye'nin en yüksek yerleşim birimlerinden Kars'ın Sarıkamış ilçesinde, kış ve bahar manzaraları bir arada yaşanıyor.



Kış mevsiminin uzun ve sert geçtiği ilçenin yüksek kesimlerinde metrelerce kar örtüsü etkisini sürdürürken, ovalarda ise baharın gelişiyle doğa canlandı.



Mayıs ayının son günlerinde, ilçeyi çevreleyen 3 bin 433 rakımlı Köse Dağ, 2 bin 909 rakımlı Küçük Süphan ve 2 bin 849 rakımlı Soğanlı dağlarının karla kaplı görüntüsü kışı aratmıyor.



Soğanlı dağları eteklerinde gezinen doğaseverler karla kaplı alanda kartopu oynadı, karın keyfini yaşadı. Baharla birlikte rengarenk çiçeklerin açtığı meralarda ise hayvanlar otluyor.



Doğasever Semih Yılmaz, AA muhabirine, kış ve baharı bir arada yaşadıklarını söyledi.



Ormanlık alanda yürüyüş yapmanın keyifli olduğunu belirten Yılmaz, "Sarıkamış'ın doğasına çıktığımızda güzel bir manzarayla karşılaştık. Bir yanımız bahar bir yanımız kış, bu fırsatı değerlendirelim diye biz de kristal kar yemeğe geldik." dedi.

