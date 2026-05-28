        Haberler Yerel Haberler Kars Haberleri Kars'ta bahar ve kış bir arada yaşanıyor

        Türkiye'nin en yüksek yerleşim birimlerinden Kars'ın Sarıkamış ilçesinde, kış ve bahar manzaraları bir arada yaşanıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.05.2026 - 11:11 Güncelleme:
        Kış mevsiminin uzun ve sert geçtiği ilçenin yüksek kesimlerinde metrelerce kar örtüsü etkisini sürdürürken, ovalarda ise baharın gelişiyle doğa canlandı.

        Mayıs ayının son günlerinde, ilçeyi çevreleyen 3 bin 433 rakımlı Köse Dağ, 2 bin 909 rakımlı Küçük Süphan ve 2 bin 849 rakımlı Soğanlı dağlarının karla kaplı görüntüsü kışı aratmıyor.

        Soğanlı dağları eteklerinde gezinen doğaseverler karla kaplı alanda kartopu oynadı, karın keyfini yaşadı. Baharla birlikte rengarenk çiçeklerin açtığı meralarda ise hayvanlar otluyor.

        Doğasever Semih Yılmaz, AA muhabirine, kış ve baharı bir arada yaşadıklarını söyledi.

        Ormanlık alanda yürüyüş yapmanın keyifli olduğunu belirten Yılmaz, "Sarıkamış'ın doğasına çıktığımızda güzel bir manzarayla karşılaştık. Bir yanımız bahar bir yanımız kış, bu fırsatı değerlendirelim diye biz de kristal kar yemeğe geldik." dedi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        3 bayram sonra ilk bayramlaşma
        "Annemle birlikte olmayın" dedi... Kalbinden vurdu!
        Aboubakar geri dönüyor!
        Tam vahşet! Baba, 3 yaşındaki oğlunu boğdu!
        Petrol fiyatlarında yeniden yükseliş
        ABD-İran gerilimi sonrası altın fiyatlarında düşüş
        Ateşkes görüşmeleri sürerken ABD-İran hattında yeni saldırılar
        İşte boşta olan en iyi teknik adamlar!
        Yargıtay'dan flaş karar... Sürekli iş değiştirmek boşanma sebebi!
        Akdeniz Üniversitesi'nde CAR-T tedavisine 9 hastayla başlandı
        Kuzular karıştı, 'Çorap' kurbanlık olmaktan son anda kurtuldu
        Cinayetten 10 yıldır aranıyordu... 'Yüz tanıma' kamerası katili yakaladı!
        Filipe Luis'ten kötü haber!
        G.Saray'da Lemina ve transfer iddiası!
        Beckham stili lüks tatil
        Tarihin en gizemli kahkaha salgını
        Aşk iddialarını güçlendiren fotoğraf
        'Çocuk' sorularına yanıt
        Bir dönemin zenginlik göstergesi sayılan çürük dişler
        Büyük ödül vaadi halkın protestosuyla bitti
        Kars semalarında görsel şölen; Yağmur sonrası ortaya çıkan gökkuşağı büyüle...
        Arpaçay'da bayramda duygulandıran şehitlik ziyareti Kaymakam Akköz ve proto...
        Kars'ta aç kalan kızıl tilki kent merkezine indi Vatandaşın eliyle beslediğ...
        Kars'ta Bayram trafiğinde sıkı denetim: "Bir kural, Bir hayat kurtarır"
        Kars'ta bayram sessizliği: Kentin en işlek noktaları boş kaldı
        Kars Valisi Ziya Polat'tan bayram mesaisindeki polis ekiplerine ziyaret
