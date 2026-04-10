Kars'ta şarampole devrilen kamyonetin sürücüsü yaralandı

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde şarampole devrilen kamyonetin sürücüsü yaralandı. Mahmut Ertaş yönetimindeki 36 EZ 537 plakalı kamyonet, Kars-Sarıkamış kara yolu Alisofu köyü mevkisinde şarampole devrildi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan Ertaş, sağlık ekiplerince Sarıkamış Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altın alındı. Sürücü Ertaş'ın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

